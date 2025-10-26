【かわいい】毛布に包まれスヤァ…赤ちゃんじゃないけど「母性出る」癒やしの光景に1万いいね【ママリ】

中学生が母性出した理由に1万いいね！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは🐶ほんわか姉妹🐶(@siawase1717)さんが投稿したある写真。皆さん、母性を自覚したことはありますか？それはいつごろ感じましたか。妊娠、出産を経て次第に自覚するようになる母性。母性とは子どもを守り、育てようとする母親としての性質のことを指すそうです。つまり、守りたいという対象があれば、きっと母性が目覚めるのではないでしょうか。





投稿者の🐶ほんわか姉妹🐶さん。まだ中学生のわが子には、母親のように守り育てたいと思う存在がいるようです。愛おしさ溢れる投稿をご覧ください。

©siawase1717

中学生すら母性出る🐶

腕の中で安心して、すやすや眠る愛犬。こんな寝顔を見せられたら、守りたいと思いますよね。



母性は自分の子どもに対してだけではありません。心から愛おしい、守りたい存在がいれば、母性が目覚めるのでしょう。動物と暮らしていると、こんな経験もできるんですね。



この投稿には、1万いいねの大きな反響がありました。愛犬のことを「守りたい」と思えることは素晴らしいことです。そして、愛犬の寝顔を見れば、どれだけ普段から愛情を注いでいるのか一目瞭然ですよね。心温まる投稿でした。

愛犬に「あっちは行けないよ」と言ったらこの顔…飼い主の投稿に5.7万いいね

ご紹介するのは、愛犬のサンタ君との日常をXで発信している、鼻ぺちゃの黒ラブ サンタ君(@hanapechasanta)さんの投稿です。



ある日の散歩中、サンタ君に「あっちは除雪してないから行けないよ」と伝えたそうです。すると、漫画の一コマかな？と思ってしまうほどの、憂い顔のサンタ君。そんなにも行きたかったのか…と思わず笑ってしまうお写真です。

©hanapechasanta

あっちは除雪してないから行けないよって言ったらこの顔してた

ショボーン…という効果音まで聞こえてくるかのようなサンタ君。斜め前を見つめ目尻が下げられ、表情が悲しみを物語っています。どうしてもあっちに行きたかったのでしょうか。まるで映画のワンシーンですね。



この投稿には「行きたかったワン💦」「今にも「え～？」って聞こえてきそうでかわいい🥰」といったコメントが寄せられていました。こんなにも悲しそうな顔をされてしまっては、願いを叶えてあげたくなってしまいますね。サンタ君の切ない表情に思わずこちらもキュンとなる、素敵な投稿でした。

まるで座禅？キャットタワーで悟りひらく猫に3.1万いいね

ご紹介するのは、はぎもぎむぎ(@kyokotsu_o)さんが投稿した猫の写真です。3匹の愛猫と暮らしている投稿者のはぎもぎむぎさんは、日々のかわいい猫ちゃんたちの写真をXで共有しています。



はぎもぎむぎさんは、愛猫よもぎくんがキャットタワーでくつろいでいた姿を撮影。まるで悟りをひらいているかのような、神々しい姿を写真に収めることができました。

©kyokotsu_o

坊ちゃま、悟りを開くのかな。

よもぎくんの表情と座禅しているようなポーズが、まるで悟りを開く修行僧のよう。長い間そこにジッと座っていたような貫禄さえあります。この投稿には「すでに悟られたように見えます」「お師匠様と呼んでもいいですか？」「尊い」など、猫好きの方々からのリプライが寄せられていました。



よもぎくんは気持ちよさそうに座っているだけかもしれません。しかし、猫好きとしてはいろいろ妄想したくなるほど、たまらなくかわいい写真ですよね。かわいい姿に、ほっこりと癒やされる写真でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）