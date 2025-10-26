お笑いコンビ・カカロニの栗谷が２６日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」に出演。吉本興業のお笑い養成所・ＮＳＣを２日で辞めた衝撃の事実を告白した。

この日は、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高Ｎｏ．１、お笑いトリオ・リンダカラー∞のＤｅｎとのトーク。現在芸能事務所「グレープカンパニー」に所属している栗谷だが、「あんまこれ言ってないんだけど、俺ＮＳＣに入るのよ」と突然の告白をすると、２人は「えーっ」と驚いた。

同期にはお笑いコンビ・ニューヨークらがいたと明かし、「当時、有吉さんがグワーッて駆け上がってくる」と有吉弘行が“毒舌”で人気絶頂だったころの時期と説明。「最初の授業で一人一人自己紹介していくんだけど。その時に毒は吐きまくって、全員にあだ名付けてやって。で、初日で全員に嫌われて」と話した。すがちゃんが「面白あだ名じゃなくて？マジの嫌なヤツ？」と呆れたように聞くと、栗谷は「よく分かってなかった。悪口言えば、毒舌だと思ってたから。それで嫌われて２日で辞めた」とさらなる衝撃の事実を明かして、２人を笑わせていた。