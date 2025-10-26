「関西大学ラグビー、関学大３６−８関大」（２６日、鶴見緑地球技場）

関学大が開幕４連勝を飾った。前半を１トライで折り返すと、後半すぐに２点差まで追い上げられる苦しい展開。後半１０分すぎに連続攻撃から１年生ＳＯ新井竜之介（石見智翠館）、その直後に今度はＷＴＢ武藤航生（４年＝関学高）がいずれも左隅に連続トライを奪って突き放した。

２０年から母校の指揮を執る小樋山樹監督は「どっちに転んでもおかしくない場面がいくつかあった。その中で、こちらに流れを持ってこられたのは１つの成長」。プロップの中田偲響（しきょう、４年＝東海大大阪仰星）は「前半よりも後半の方がやるべきことを１人、１人がしっかり遂行できた」と話した。

残り３節。１４年以来の関西リーグ制覇へ、１１月２日に昨季関西王者の天理大、１６日には京産大と優勝を争う強敵との対戦が続く。同監督は「今日はリザーブ（控え選手）もいい働きをしてくれた。全員でいい準備をして次の天理戦に挑みたい」と言い切った。

関大は１勝４敗となり、Ａリーグ残留へ残り３節は立命大、同大、摂南大と対戦する。

関大・佐藤貴志監督「伝統ある定期戦で前半はしっかり戦うことができたが、後半はスクラムを中心にセットプレーがうまくいかず、相手の素晴らしいバックスを走らせてしまったことが敗因です」。