双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、自身の夢について綴っています。



【写真を見る】【 中川翔子 】「双子とディズニー行くの夢」 “親子ディズニーっていつデビュー？” フォロワーから回答多数



翔子さんは「ラプンツェルがテレビ放送されてました！」と、自身が日本語版吹き替えを務めたディズニーの作品をきっかけに、「いつか双子とディズニー行くの夢です」と告白しました。





翔子さんは「まだまだまだ先だろうけど」「親子ディズニーっていつデビューできるんでしょうか？」と、気の早い質問をフォロワーに問いかけて「行った方思い出教えてください！」とお願いしています。









フォロワーからは「6ヶ月でしました！」「上の子は2歳くらい、下の子は6、7ヶ月くらい」「あっという間に行けますよ」「生後8ヶ月でディズニーデビューしましたよっ」「9ヶ月でデビューしました！」「交代乗車で乗り物も満喫できました」「うちは2歳半でディズニーランド行って来ましたよ」などなど、様々な回答が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】