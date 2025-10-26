【BAMBI WATER】冬も快適♡遠赤外線素材の“スーパーハイ”ショーツで温活美人に

“Quality Wear, Update Wear”をコンセプトに展開する【BAMBI WATER（バンビウォーター）】から、オールシーズン快適に使える新作ショーツ『バンビウォーター スタイルショーツ スーパーハイ』が登場しました。ウエスト＋11cmのハイウエスト設計で、お腹まわりをしっかり包み込みながら、遠赤外線素材で温活ケアも叶える優秀アイテム。冷えが気になる季節も、美しいシルエットと心地よさを両立します。

BAMBI WATERの新作ショーツで温活ケア＆美尻を両立

『バンビウォーター スタイルショーツ スーパーハイ』は、シリーズ累計販売数400万個を突破した大人気アイテム「スタイルショーツ」から誕生した進化版。

ウエストを従来より11cm高く設計し、冷えが気になるお腹まわりを優しく包み込みます。遠赤外線加工を施した生地を採用しており、普段の下着を履くだけで温活ケアが可能♡

外出時でもモコモコせず、すっきりとしたシルエットで着こなせるのが魅力です。

快適な履き心地とヒップメイクを両立

軽やかで柔らかな素材がヒップ全体をしっかりホールドし、美しいラインをキープ。幅広のウエストゴムで食い込みにくく、一日中快適に過ごせます。

さらに「バンビウォーター スタイルナイトブラ」と同素材で作られているため、上下セットアップでコーディネートも楽しめます。

着るだけで、体も心もふんわり温まるような心地よさが魅力です♪

商品概要と開発背景

『バンビウォーター スタイルショーツ スーパーハイ』は、「冷えが気になる季節でもヒップメイクできるショーツが欲しい」というユーザーの声から誕生。

温活ケア×ヒップアップ効果を1枚で叶える理想のショーツとして開発されました。

バンビウォーター スタイルショーツ スーパーハイ



価格：1,890円（税込）

サイズ：S（ヒップ82～90cm）、M（87～95cm）、L（92～100cm）、LL（97～105cm）

カラー：ブラック（全1色）

素材：ナイロン92％、ポリウレタン8％／クロッチ部分：綿80％、ナイロン13％、ポリウレタン7％

※特許第7671531号

この冬は“温活×美尻”ショーツで、毎日をもっと心地よく♡

冷え対策をしながら、美しいヒップラインを叶える『バンビウォーター スタイルショーツ スーパーハイ』。

おうち時間も外出時も快適に過ごせるよう、細部までこだわり抜かれた1枚です。

ナイトブラとのセットアップで、さらにスタイルアップも実現。機能性もデザインも諦めたくない大人の女性にぴったりの新定番ショーツです。