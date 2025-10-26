¡ÖÀ¨¤¤¤Í¡×BLACKPINK¥¸¥§¥Ë¡¼à¥¤¥ó¥Ê¡¼¸«¤»¥³¡¼¥Çá¤Ë230Ëü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡ª¤ÎÂçÈ¿¶Á¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥¸¡¼¥ó¥º¤º¤ê²¼¤²¡¢Çò¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÏª½Ð
¡¡¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥¨¥¢¤Ë³×¥¸¥ã¥ó¤ò¤Ï¤ª¤ê¡Ä¡£´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBLACKPINK¡×¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î°áÁõ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¡ÖChanel '93¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥¨¥¢¤Ë³×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤ª¤Ã¤¿Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶»¸µ¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥í¥´¤È¥«¥á¥ê¥¢¤Î¥³¥µ¡¼¥¸¥å¤¬±Ç¤¨¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÌó230Ëü¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÉÕ¤¡¢¡ÖÀ¨¤¤¤Í¡×¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¸ì¤ÇÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£