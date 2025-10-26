＜速報＞日本と世界選抜の3位決定戦がスタート 古江彩佳はシングルス1で出陣
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の3位決定戦がスタートした。準決勝で米国に敗れたチームジャパンは、3位決定戦で世界選抜と対戦。午後1時5分にシングルス1の古江彩佳とチャーリー・ハル（イングランド）が10番からティオフを迎えた。
≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！
古江のティショットはフェアウェイ左へ。2打目をグリーン手前に置くと、バーディパットをしっかりと寄せてパーセーブ。ハルもパーとして、1ホール目は引き分けとした。シングルス2は竹田麗央VSリディア・コ（ニュージーランド）。フォアサム方式（2人で一つのボールを使ってプレー）のダブルスは山下美夢有＆西郷真央とブルック・ヘンダーソン（カナダ）＆シュ・ウェイリン（台湾）が戦う。アウトコースからスタートしている決勝戦は、米国とオーストラリアが頂点をかけて争っている。準決勝と同様に、決勝および3位決定戦は先に2勝を挙げたチームの勝利となる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
