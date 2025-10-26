子役の永尾柚乃（9）と、お笑いコンビキャイ〜ンの天野ひろゆき（55）が26日、都内で、「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」公開記念取材に出席した。

永尾は緑メークにカチューシャを合わせたグローグーのコスプレで登場し、天野は茶色のローブを着てジェダイに扮（ふん）した。また、マンダロリアンも登場した。

グローグーの姿になった永尾は「全部かわいい」と衣装にご満悦。「手（グローブ）、髪形、耳、メークも衣装も全部すごい」と目を輝かせた。ハロウィーンが近いこともあって「めちゃめちゃ×100万回（街を）歩きたいです！」と元気よく話した。

ジェダイの格好をした天野は「この格好で上野公園とか行くと危ないかもしれない」と報道陣を笑わせ、永尾の「（ジェダイ）そのままじゃないですか、かっこいいです」の言葉に「いい子だ…」と思わず頬が緩んだ。

永尾は今月15日に9歳の誕生日を迎えた。毎年「誕生日は絶対ディズニーで」過ごし、ディズニーランドとディズニーシーを交互に行っているという。「今年はシーで、いろいろ乗ってご飯を食べてショーも見て」と充実の1日になった様子を見せた。

ディズニー好きな永尾はスター・ウォーズ好きとしても知られており、「パパが好きなこともあって全シリーズ見て大好き」とこの日も愛があふれた。一方で「映画館ではまだ見たことがないから、今回見られる楽しみとうれしさとドキドキで『たの・うれ・ドキ』です！」と心待ちにした。

本来は、2人がコスプレをしてマンダロリアンとグローグーの巨大ねぶたを率いて東京・日本橋をパレードする予定であったが、悪天候のため中止に。

永尾は「皆さんがスター・ウォーズが大好きだってことは伝わったので、晴れの時に皆さんで歩きましょう！」と元気いっぱいの声でリベンジに期待を込めた。