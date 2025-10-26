¡Öº£Æü¹¥¤¡×¾®Ô¢Éñ±©¡¢USJ¤ÇÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡Ö´°àú¤ÊµÓÀþÈþ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/26¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ô¢Éñ±©¤¬10·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ß¥Ë¾æ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×Èþ½÷¡¢ÈþÂÀ¤â¤âÂçÃÀÈäÏªhttps://mdpr.jp/influencer/detail/4668896
¾®Ô¢¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤±¤¿¥Û¥é¡¼¥Ê¥¤¥È ¥æ¥Ë¥Ð³Ú¤·¤¹¤®¤Æ½»¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Çò¤È¹õ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¼ª¤¬¤Ä¤¤¤¿Ë¹»Ò¤Ë¡¢¹õ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¡¢Çò¤Î¥ì¡¼¥¹ÃÏ¤Î¥ß¥Ë¾æ¥Ü¥È¥à¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¤É¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Î¥Ý¡¼¥º¤â¡¢Èþ¤·¤¯¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖµÓÄ¹¤¤¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¤«¤éµÓ¤¬Æ©¤±¤Æ¤ë¡×¡Ö´°àú¤ÊµÓÀþÈþ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡×¡Ö¾Ð´é²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¾®Ô¢¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2023¡×¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2024in¥»¥ÖÅç¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ËÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾®Ô¢Éñ±©¡¢¥ß¥Ë¾æ¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþµÓÈäÏª
¢¡¾®Ô¢Éñ±©¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¾®Ô¢¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2023¡×¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2024in¥»¥ÖÅç¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ËÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
