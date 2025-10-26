¥ª¥¢¥·¥¹´ñÀ×¤ÎÆüËÜ¸ø±é¥ì¥Ý¡¼¥È¡¡¥ê¥¢¥à¤È¥Î¥¨¥ë¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤´¿´î¤ÎÂç¹ç¾§¡¢ÌäÅúÌµÍÑ¤Î´°Á´Éü³è¥é¥¤¥Ö
¤Ä¤¤¤Ë¥ª¥¢¥·¥¹16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¤¬¼Â¸½¡£10·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é½éÆü¤Ë¤ÏÌó5Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¹ÓÌîÀ¯¼÷¡Ê¥·¥ó¥³¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÍÎ³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÌ´¤ò³ð¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤À¡£º¤Æñ¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î½éÍèÆü¸ø±é¤â¡¢ÂçËã½ê»ý»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤Ç°ì»þ¤ÏÀäË¾»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤Î¥½¥í½éÍèÆü¸ø±é¤â¡Ê¶¦¤Ë1990Ç¯¡Ë¡¢¤³¤³¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¡£ÀèÆüÂ¾³¦¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤ò´Þ¤à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç´ñÀ×Åª¤ËºÆ·ëÀ®¡¢1997Ç¯¤Ë¼Â¸½¤·¤¿KISS¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë´Ñ¤¿¤¯¤Æ¤â´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ñ¾ì¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤·¤ÆºòÌë¡¢¡Ö´Ñ¤¿¤¯¤Æ¤â´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç²ò·è¤·¤¿¡£2009Ç¯¡¢ÆÍÁ³¤Î²ò»¶¤«¤é16Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¥ª¥¢¥·¥¹¤¬ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2ÌëÏ¢Â³¸ø±é¤Î½éÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«ÌÏÍÍ¡£¤·¤«¤·²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ï³«¾ìÁ°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ÆÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£16»þÂæ¤ËË¬¤ì¤¿ÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ï¡¢Æþ¾ì¥²¡¼¥ÈÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤º®»¨¤Ö¤ê¡£¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê²ò»¶Á°¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤òÌÜ·â¤¹¤ëÆü¤òÂÔË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¢Î¾Êý¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤ä¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤Ê¤É¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ÎÃåÍÑÎ¨¤â¹â¤¯¡¢²áµî¤ÎÍèÆü¸ø±é¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤½Ëº×´¶¤À¡£
¤É¤¦¤Ë¤«ºÂÀÊ¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¡¢Äê¹ï¤Î17»þ30Ê¬¤«¤é¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ÎASIAN KUNG-FU GENERATION¤ò´Ñ¤¿¡£1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥»¥ó¥¹¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢¡ÖGo Let It Out¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë¥É¥é¥à¥Ó¡¼¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£°ÊÁ°¤Ï¡ÖThe Hindu Times¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥Á¥é¥Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖFuckin' In The Bushes¡×¤Î¥ê¥Õ¤ò´îÂ¿·ú²ð¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¹âÍÈ´¶¤òÀú¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸åÆ£ÀµÊ¸¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊMC¤«¤é¤â¿Ò¾ï¤Ç¤Ê¤¤¥ª¥¢¥·¥¹°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¤é·ÐÍ³¤Ç¥ª¥¢¥·¥¹¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢¾ìÆâ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÍÎ³Ú¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Ê¤Û¤ÉÇ®¶¸Åª¤Ç¡¢´°àú¤ËÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Oasis Live '25
thank you sooo much!!!! pic.twitter.com/kWbb2FskbI
- ASIAN KUNG-FU GENERATION Info (@AKG_information) October 25, 2025
Å¾´¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ¾ìÆâBGM¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Î¡ÖWishing Well¡×¤«¤é¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¡ÖWe Love You¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤³¤Î¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÈÖ¤À¡£¤½¤·¤Æ°ÅÅ¾¸å¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡ÉTHIS IS NOT A DRILL¡Ê¤³¤ì¤Ï·±Îý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡É¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ÈµðÂç¤Ê¥á¡¼¥¿¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¥°¥Ã¤È¹â¤Þ¤ë¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¥ª¥¢¥·¥¹¤Ç¥É¥é¥Þ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥ï¥í¥ó¥«¡¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥º¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¡ÉThis Is Not A Drill¡É¤ÈÂê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÄêÈÖ¤Î½ø¶Ê¡ÖFuckin' In The Bushes¡×¤¬Î®¤ì¡¢±ÇÁü¤Î±é½Ð¤¬ÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊóÆ»¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤È¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¡ª¡¡¤·¤«¤â¾Ð´é¤À¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â´¶¾ð¤Î½èÍý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖHello¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¤Âç²ñ¾ì¤À¤¬¡¢³Æ³Ú´ï¤ÎÊ¬Î¥¤ÏÌÀÎÆ¤Ç½Ð²»¤ÎÇ÷ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥ÉÆ¬¤«¤é¥ê¥¢¥à¤ÎÀ¼¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤²¤Ë¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤¹¥Î¥¨¥ë¡£Æó¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Ä¤³¤ÎÆü¤ò¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¤³¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
#oasislive25 Day 1 Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥ª¥¢¥·¥¹¤¬ÅÐ¾ì#¥ª¥¢¥·¥¹ÍèÆü2025 pic.twitter.com/qVBQ87HiY5
- Oasis Japan / ¥ª¥¢¥·¥¹ÆüËÜ¸ø¼° (@Oasis19931997) October 25, 2025
Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥ª¥¢¥·¥¹¤¬ÅÐ¾ì
¢¨°Ê²¼¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥ÈÅù¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê
¥Ð¥ó¥É¤ÏÀä¹¥Ä´¡¢¥®¥ã¥é¥¬¡¼·»Äï¤â¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á
¡ÖHello¡×¤Î¥ï¥¦¥®¥¿¡¼¤ÎÇ®¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¶Ê¤Ï¡ÖAcquiesce¡×¤Ø¡£ºÆ·ëÀ®¤ÎÊó¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤ì¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¥®¥ã¥é¥¬¡¼·»Äï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°Åª¤Ê¶Ê¤À¡£·»ÄïÉü±ï¤Î´¶Æ°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î¶Ê½ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Æó¿Í¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Î¥ê¥ì¡¼¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ö¥é¥¶¡¼¥Õ¥Ã¥É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤é¤¨ÀÚ¤ì¤ºÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¥®¥ã¥é¥¬¡¼·»Äï¤Ë¤Ð¤«¤êµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¡ÖMorning Glory¡×¤«¤é¥Ð¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄ¯¤á¤ë¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃÆ¤¯¤Î¤Ï¥²¥à¡¦¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¡£ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÎ¥Ã¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ê¥¢¥à¿ÍÌ®¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥à¡¼¥¢¤Ï¡¢Â¾¤Î¶Ê¤Ç¤â´ðËÜÅª¤Ë¥ê¥º¥à¡¦¥®¥¿¡¼¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥Î¥¨¥ë¤È¥²¥à¤Î¥®¥¿¡¼2ËÜ¤Ç¤â¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò³«»ÏÅö½é¤«¤é¤Î¡É¥È¥ê¥×¥ë¥®¥¿¡¼¡É¤ÇÂ³¹Ô¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤ò´¶¤¸¤ë·ç°÷Êä½¼¤À¡£¼ÂºÝ¡¢²»¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¥®¥¿¡¼ÈÇ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î±éÁÕ¤«¤é¤â¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£
#Oasis 16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È
´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î²÷¿´¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¥É¡¼¥àÃæ¤Î´ÑµÒ¤¬Âç¹ç¾§¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
♫ - Morning Glory#¥ª¥¢¥·¥¹ÍèÆü2025 #oasislive25 pic.twitter.com/WK3KJBYEav
- Oasis Japan / ¥ª¥¢¥·¥¹ÆüËÜ¸ø¼° (@Oasis19931997) October 25, 2025
¡ÖMorning Glory¡×
½øÈ×¤«¤é¤ÎÌ¾¶ÊÏ¢ÂÇ¹¶Àª¤Ï¡¢¡ÖSome Might Say¡×¤Ç¥À¥á²¡¤·¤µ¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Î¥¨¥ë¤¬¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥ê¥Õ¤ò¹ï¤ß»Ï¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤ì¤ò¿·¶Ê¤È¤·¤ÆÄ°¤¤¤¿1995Ç¯½é²Æ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÁÛ¤¤½Ð¤Þ¤Ç¥»¥Ã¥È¤ÇÀ¸¡¹¤·¤¯¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¾¶Ê¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹³Æ¿Í¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Êµ²±¤¬É³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥°¥¤¥Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤â¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î¶¯¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£´ÖÁÕ¤Î´Ö¡¢¥ê¥¢¥à¤«¤é¥Õ¥í¥¢¤ËÅê¤²¥¥Ã¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢Í¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£»þÀÞ¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î²»ÎÌ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤³¤½¸«¤»¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Î¥ê¥¢¥à¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤³¤Ö¤ëÎÉ¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÎòÂå¥É¥é¥Þ¡¼¤¿¤Á¤ò´Ñ¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¿¥¤¥×¤¬°Û¤Ê¤ë¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥ï¥í¥ó¥«¡¼¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Î¡ÖBring It On Down¡×¤ÏÁ°¤Î¤á¤ê¤ÇÇËÃ¾¤¹¤ì¤¹¤ì¤ÎÀª¤¤¤¬¥É¥é¥à¤Ë¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¶Ê¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶Ê¤Ç¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼Á´¶¤òÂ»¤Í¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄ§¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ò¥Ã¥È¤¬·Ú¤¯´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¾·×¤ÊÎÏ¤ß¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ⒸBig Brother Recordings
¡ÖCigarettes & Alcohol¡×¤Ï½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¤Ë¡É¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡É¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶Ê¤À¡£T.¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ê¥º¥à¡õ¥ê¥Õ´¶³Ð¤Ë¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¹¥È¥ë¥º¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥í¥Ã¥È¥ó¾§Ë¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Þ¤ÇÃ¯¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼êË¡¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±Åª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¶Ê¤Ê¤Î¤«²¿¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¶öÁ³¤âÌ£Êý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ª¥¢¥·¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÉÅ·Á³¤ÎÈþ¡É¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¡ÖCigarettes & Alcohol¡×¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖFade Away¡×¤âÄ°¤±¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ëBÌÌ¤Ë¤ä¤¿¤é¤ÈÌ¾¶Ê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¥¢¥·¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤âÁª¤ó¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤³¤½ºÇÂç¸Â¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÊA¥á¥í¤Î¿Í¤Ê¤Ä¤Ã¤³¤µ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÆÍ¤Êü¤¹¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ó¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬¡¢¡É»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¿Ì´¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥·¥Ó¥¢¤Ê²Î»ì¤Ë¤è¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤Æ³Ú¾¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¸¤¤Î©¤Á¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¡¢¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤È¤¤¤¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤é¤·¤¤»ìÀ¤³¦¤À¡£
¡ÖSupersonic¡×¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÂÎ´¶¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤á¤Ë´¶¤¸¤¿¡£1994Ç¯4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¿·¶Ê¤òºî¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¥Î¥¨¥ë¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤¿»ì¡¦¶Ê¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡É¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¢¤ì¡É¤È¤¤¤¦¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÅ¯³Ø¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¡£¥Î¥¨¥ë¤Ë¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢¼«¿È¤Î¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤³¤Î¶Ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ñ¤¿¡£¥ê¥Õ¤Î½Å°µ´¶¤È¤¤¤¤¡¢¥ê¥¢¥à¤Î²Î¾§¤È¤¤¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤Î¶Ê¤òºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
#oasislive25 Åìµþ¥É¡¼¥à DAY 1
"²¶¤Ï²¶¤Ç¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤ Â¾¤ÎÃ¯¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤ä¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡É
♫ - Supersonic#¥ª¥¢¥·¥¹ÍèÆü2025 pic.twitter.com/CllnDUvZeH
- Oasis Japan / ¥ª¥¢¥·¥¹ÆüËÜ¸ø¼° (@Oasis19931997) October 25, 2025
¡ÖSupersonic¡×
¥É¥é¥à¤Î¼ê¿ô¤¬Â¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡ÖRoll With It¡×¤Ï¡¢¶ÊÄ´Åª¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥ï¥í¥ó¥«¡¼¤Î¥É¥é¥à¤¬ºÇ¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤â¥ê¥¢¥à¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤È¥Î¥¨¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤ÏÂ©¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´í¤¦¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡£²Î¤¤½ª¤¨¤ÆÂà¾ì¤¹¤ëºÝ¡¢¥ê¥¢¥à¤¬¥Î¥¨¥ë¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬Æó¿Í¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇµÞÀÜ¶á¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤Û¤É¼«Á³¤ÊÃç¤ÎÎÉ¤µ¤À¡£
¡Öº£¤¬Á´À¹´ü¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥ê¥¢¥à¤ÎÇ®¾§
¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Î¥¨¥ë²Î¾§¥¿¥¤¥à¡£¶Ë¤á¤Æ»äÅª¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¡ÖTalk Tonight¡×¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÉáÊ×Åª¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²¿¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£µÒÀÊ¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇò¤¤¥é¥¤¥È¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÍÑ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î²þÊÑ¤ò»Ü¤·¤¿¶Ê¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥Ç¥ó¤¬ÃÆ¤¯¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬½ÀÏÂ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£Â³¤¯¡ÖHalf The World Away¡×¤Ç¤Ï¥²¥à¤¬¥¨¥ì¥¡¢¥Î¥¨¥ë¤È¥Þ¥¤¥¯¤¬¥¢¥³¥®¡¢¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯¡¢´Å¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¥·¥ã¡¼¥×¤Ê±éÁÕ¤¬Ä°¤±¤¿¡£
°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖLittle By Little¡×¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¸å´ü¤«¤éÍ£°ìÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤ÎÄ¶Ì¾¶Ê¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ë¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¤¦¤Í¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤Î¥¥â¤Ç¤¢¤ë´ÖÁÕ¤â¥È¥ê¥×¥ë¥®¥¿¡¼¤Î½Å°µ´¶¤¬³è¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÇ÷ÎÏ¤òºÇ¤âÇ¡¼Â¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡É¥²¥à¡Ü¥¢¥ó¥Ç¥£ºßÀÒ´ü¤Î¶Ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÄ°¤¤¿¤¤¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î±Æ¶Á¤¬Ç»¸ü¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥º¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥ï¥í¥ó¥«¡¼¤Î¥×¥ì¥¤¤â¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ¬ºàÅ¬½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ⒸBig Brother Recordings
µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¥ê¥¢¥à¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖD'You Know What I Mean?¡×¤Ç¤Ï¾ÈÌÀ¤¬ÀÖ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¡£Ä¹¼Ü¤Î¶Ê¤À¤¬·è¤·¤Æ¾éÄ¹¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥ê¥º¥à¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤Ç¥°¥¤¥°¥¤°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Î¥¨¥ë¤Î¥ï¥¦¤ò¶î»È¤·¤¿¥½¥í¤âÀä¹¥Ä´¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÃÆ¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Î¥¨¥ë¤ò´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Èà¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉºÎÅÀ¤¬¿É¤¤¤¬¡¢·è¤·¤ÆÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¤ÏÃÆ¤¤¹¤®¤º¡¢³Ú¶Ê¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÄ°¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤µ¤¸²Ã¸º¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¥Î¥¨¥ë¤¬½ñ¤¤¤¿¶Ê¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆùÂÎ¤È¤·¤Æ¥ª¥¢¥·¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡É¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¶Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤È»×¤¦¡£
"All my people right here, right now..."#oasislive25 #¥ª¥¢¥·¥¹ÍèÆü2025 pic.twitter.com/ryHzefp94x
- Oasis Japan / ¥ª¥¢¥·¥¹ÆüËÜ¸ø¼° (@Oasis19931997) October 25, 2025
¡ÖD'You Know What I Mean?¡×
¥ê¥¢¥à¤ÎÀè¤Ë¶ÊÌ¾¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÉÔÊÑ¤Ç¡¢¡ÖStand By Me¡×¤Ç¤â¶ÊÌ¾¤ò¸À¤¦¤Ê¤ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â¥ê¥¢¥à¡õ¥Î¥¨¥ë¤ÎÀ¼¤Î½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¤¬ºÇ¹â¤Ë³è¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¤É¤Á¤é¤Ë¤â´¶Æ°¤Ï¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Æó¿Í¤¬ÁÈ¤ó¤À½Ö´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê³ÊÊÌ¡£À¼¤ÎÀ®Ê¬Åª¤Ë¤â¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
¥Þ¥¤¥¯¡¦¥à¡¼¥¢¤¬»²²Ã¤·¤¿¸ú²Ì¤â¡¢¡ÖCast No Shadow¡×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÈà¤Î¥¢¥³¥®¤¬¥ê¥º¥à¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¥à¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¹¥é¥¤¥É¥®¥¿¡¼¤ÇºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥Î¥¨¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¡£¤½¤·¤Æ·»Äï¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¤Þ¤À¡¢¡É²¶¤Ïº£²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ï¸½¼Â¤«¡Ä¡Ä¡É¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤¬»Ä¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖSlide Away¡×¤Ç¤Ï±ÇÁü¤Î±é½Ð¤¬¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î³»Ò¤ò¹Ó¤é¤·¤¿¤¤¤«¤Ë¤â¥¢¥Ê¥í¥°É÷¤Î²èÌÌ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖWhatever¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥ê¥¢¥à¤Î±ÇÁü¤¬½Å¤Ê¤ë¡£¥¡¼¤Ï¾¯¤·²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÀ¸±éÁÕ¤Ç¥ê¥¢¥à¤¬²Î¤¦¡ÖWhatever¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀÎ¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÄ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ï¥²¥à¤¬Ã´Åö¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡ÖOctopuss Garden¡×¤ò¥ê¥¢¥à¤¬²Î¤¤¡¢¾ìÆâ¤Ë¹ç¾§¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
#oasislive25 Åìµþ¥É¡¼¥à DAY 1
"²¶¤Ï²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë
»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ç¤â"
♫ - Whatever#¥ª¥¢¥·¥¹ÍèÆü2025 pic.twitter.com/99jSzOI3UI
- Oasis Japan / ¥ª¥¢¥·¥¹ÆüËÜ¸ø¼° (@Oasis19931997) October 25, 2025
¡ÖWhatever¡×
¤¤¤è¤¤¤èËÜÊÔ¤Ï½ªÈ×¡£¤³¤³¤ÇËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¡ÖLive Forever¡×¤À¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Á´¶Ê²Î¤¤¤Þ¤¯¤êÂç²ñ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤è¤¤¤èËÜµ¤¤Î¾ìÆâÂç¹ç¾§¡£¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤³¤³¤Ç°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãç´Ö¤ä¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î´é¤â»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¡£¥Î¥¨¥ë¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ï¡¢À¶¡¹¤·¤¤¤Û¤ÉÍä¤ß¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Î¡ÖRock 'N' Roll Star¡×¤ËÅþÃ£¡£¼ã¤¤º¢¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Î¤É¤ÎÄ´»Ò¤¬°ìÄê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î½ÐÍè¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥¢¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÈôÌöÅª¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶¯ÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤âÀ¼¤ÎÈè¤ì¤ò¡ÖRock 'N' Roll Star¡×¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢¤à¤·¤í¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤¬Á´À¹´ü¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¿¿·õ¤Ë»×¤Ã¤¿¡£¥ê¥¢¥à¤¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤´¤È¤¯ÂÎ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢2022Ç¯¤Î¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹¸ø±é¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¼«¿®¤¬¡¢º£²ó¤Î¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â¸½¤ËÆ³¤¤¤¿Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
"²¶¤«¤é¤¹¤ì¤Ð²¶¤ÎÌ´¤Ï¸½¼Â¤µ ... º£Ìë¡¢²¶¤Ï¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¤Ê¤ó¤À¤«¤é"
♫ - Rock 'N' Roll Star#oasislive25 Åìµþ¥É¡¼¥à DAY 1#¥ª¥¢¥·¥¹ÍèÆü2025 pic.twitter.com/zpWQLzYXtA
- Oasis Japan / ¥ª¥¢¥·¥¹ÆüËÜ¸ø¼° (@Oasis19931997) October 25, 2025
¡ÖRock 'N' Roll Star¡×
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¨¡¨¡ÅÁÀâ¤Ï¤¿¤À¤ÎÅÁÀâ¤Ç¤Ê¤¯¡¢·å³°¤ì¤ËºÇ¹â¤À¤Ã¤¿
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï¡¢¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î3´É¤òÆþ¤ì¤¿¡ÖThe Masterplan¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£²áµî¤ò¿å¤ËÎ®¤·¤ÆºÆ¤ÓºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤òºî¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¡É¸½ºß¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡É¤Îµ¤Ê¬¤òÀâÌÀ¤¹¤ë²Î»ì¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤À¡£¶²¤é¤¯¤½¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÆ¬¤Ë¤³¤Î¶Ê¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¦¥Î¥¨¥ë¤ÎÀ¼¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¡É²Î¤¤¤¿¤¤¡É¥â¡¼¥É¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¡ÖDon't Look Back In Anger¡×¤ÇÇúÈ¯¡£µÒ¤Ë¥µ¥Ó¤òÇ¤¤»¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥Î¥¨¥ë¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ð¤«¤ê¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£ÂçÀ¼¤Ç²Î¤¤½Ð¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤ÎËâË¡¤¬¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¥É¡¼¥àÆâ¤ò´°Á´¤ËÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡¦¥ì¥³¡¼¥º¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢94Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸÷·Ê¤À¡£
¥ª¥¢¥·¥¹¤ÈÆüËÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç¹ç¾§¡£
Don't Look Back In Anger#oasislive25#¥ª¥¢¥·¥¹ÍèÆü2025 pic.twitter.com/lJdZuofEiP
- Oasis Japan / ¥ª¥¢¥·¥¹ÆüËÜ¸ø¼° (@Oasis19931997) October 25, 2025
¡ÖDon't Look Back In Anger¡×
¤³¤³¤Ç¥ê¥¢¥à¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¶Ê¤Ï¡ÖWonderwall¡×¤Ë¡£Àè¤Û¤É¤Î¡ÖCast No Shadow¡×¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ø(What's The Story) Morning Glory?¡Ù30¼þÇ¯µÇ°¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼ýÏ¿¤Î¥¢¥ó¥×¥é¥°¥É¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÄ°¤¤¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¢¥³¥®¤Î¶Á¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤ß¤¸¤ßÄ°¤¤¤¿¡£Ã¯¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ä°¤±¤ÐÄ°¤¯¤Û¤ÉÌÂµÜ¤Î±ü¤ØÍ¶¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶¯¤¤¼§ÎÏ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤À¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥é¥¹¥È¡¢¡ÖChampagne Supernova¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¥ê¥¢¥à¤Ï´ÑµÒ¤ËÎé¤ò¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¥Þ¥¸¤Ç°Ì´¤À¤Ã¤¿¤è¤Ê¡¢¤½¤ì¤ÏÇ§¤á¤ë¡£ºÇ¹â¤À¡£°ìÈÖ¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ð¥ó¥É¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¼¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¼ÆÉ¤ß¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï°ì²ó¸Â¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø¼°¤Ë¡ÉÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡É¤ÈÂª¤¨¤¿¤¤¡£´Ú¹ñ¸ø±é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖChampagne Supernova¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Î¥¨¥ë¤¬¡ÖListen Up¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â´Þ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤¬Â³¹Ô¤µ¤ì¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÂ¾¤Î¶Ê¤¬²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ì´¤ÏËÄ¤é¤à¡£
¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¤Þ¤º²¿¤è¤ê¤â¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤ò´Ñ¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÌ¾¶ÊËþºÜ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ä¡¢±é½Ð¤Î¿ô¡¹¤«¤é¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£ÅÁÀâ¤¬¤¿¤À¤ÎÅÁÀâ¤Ç¤Ê¤¯¡¢·å³°¤ì¤ËºÇ¹â¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£²ó½éÂÎ¸³¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï·ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¡£²ò»¶»þ¤Î°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤ÎºÇÎÉ¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤¬¿·¤·¤¤³Ú¶Êºî¤ê¤ËÎ×¤ß¡¢¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ëÅÁÀâ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¤ò¡¢¿´¤«¤éÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡É¿¶¤êÊÖ¤ê¡É¤È¤â¡É¤Þ¤È¤á¡É¤È¤â°ã¤¦¡¢ÌäÅúÌµÍÑ¤Î¸½Ìò´°Á´Éü³è¥é¥¤¥Ö¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç´ê¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌ´¤Ï³ð¤¦¤Î¤À¡£Èà¤é¤¬¡ÖRock 'N' Roll Star¡×¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡£
ⒸBig Brother Recordings
Oasis live '25 Tokyo DAY 1¡Ê10/25¡Ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://oasisjp.lnk.to/tokyoday1RS
¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥Õ¥¡¥óÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö#lookback25¡×
¾ÜºÙ¡§https://OasisJP.lnk.to/lookback25
¥ª¥¢¥·¥¹ÍèÆüµÇ°¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://oasislive25.jp
¡Ê¢¨¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ¡§https://oasislive25.jp/goods/¡Ë
ÆüËÜÍ£°ì¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖOasis Live 25 JAPAN Official Online Store¡×
https://items-store.jp/oasis2025
¸ø¼°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖOasis Live 25 Tokyo Fan Store¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§MIYASHITA PARKÆâ 1³¬ ¡ÖPark in Park¡×
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á21»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê´ðËÜÍ½ÌóÀ©¡Ë
Æþ¾ìÀ°Íý·ôÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://reservation-system.jp/s/oasis25
¡ÒOasis¡§SHIBUYA MIYASHITA PARK Official Playlist¡Ó
ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤òºÌ¤ë30¶Ê¤¬¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸ø³«
ºÆÀ¸¡¦ÊÝÂ¸¡§https://OasisJP.lnk.to/SMP
¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡§30¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù
2025Ç¯10·î3Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
¿·¤¿¤Ê¥¢¥ó¥×¥é¥°¥É¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó5¶Ê¤ò¼ýÏ¿
¡¸ÂÄê2CD¡¿¢3LP¡¿£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î3·ÁÂÖ¤ÇÅÐ¾ì
¹ØÆþ¡§https://bio.to/Oasis_wtsmg30_physicalRS
¡ØComplete Studio Album Collection¡Ù ¡ã8CD/14LP¡ä
Á´¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à7ºî¤Ë¡ÉÎ¢¥Ù¥¹¥È¡É¤òÄÉ²Ã¤·¤¿8ºîÉÊ¤òÌÖÍå¤·¤¿´°Á´À¸»º¸ÂÄê¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È
¹ØÆþ¡§https://bio.to/Oasis_csacRS
¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØTime Flies...1994-2009¡Ù¡Ê2CD¸ÂÄê»ÅÍÍ¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¡Ë
È¯ÇäÃæ
¹ØÆþ¡§https://sonymusicjapan.lnk.to/Oasistf9409AW
¡ØFamiliar to Millions¡Ù25¼þÇ¯µÇ°¸ÂÈ×
2025Ç¯11·î14Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
2000Ç¯7·î¤Î¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿½é¥é¥¤¥ÖÈ×¤¬¡¢2CD/3LP¤Î¸ÂÄê»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì
