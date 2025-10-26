イライラ・不眠を防ぐ睡眠、春の不調は「肝」を大事に【その、しんどさは「季節ブルー」】

【春のセルフケア】質の良い睡眠で肝の気を養う

春は「肝」の季節。肝は血液の貯蔵と、全身の「気」のめぐりを司る臓腑と考えられています。新生活の始まりに伴うストレスや、活動量の増加は、肝に大きな負担をかけ、気の滞りや「血」の不足を起こし、イライラ、憂うつ、不眠、疲労感、目の疲れ、筋肉のけいれんなど、春ブルーのさまざまな症状を招きます。

したがって、春には、肝をいたわる休息とリフレッシュを意識することが、心と体のバランスを整える上で不可欠です。

肝の血液が補充されるのは夜間の睡眠中のため、十分な睡眠時間が重要です。東洋医学における、夜23時～翌朝３時の時間帯は、肝の血が養われ、気のめぐりが整うゴールデンタイム。この時間帯に質の良い深い睡眠をとることを意識します。

疲労を感じたら無理をせず、積極的に休息を取り入れましょう。短い昼寝をするのもいいでしょう。

睡眠不足や過労は、肝の血液や栄養の不足を引き起こし、これが自律神経の乱れや感情の不安定さにつながるのです。西洋医学においても、睡眠は自律神経やホルモン、免疫バランスの調整に不可欠としています。

睡眠不足はストレス感受性を高め、「コルチゾール」や「アドレナリン」などのストレスホルモンの分泌を促し、結果、心と体の不調（疲労感、気分の落ち込み、集中力低下、イライラなど）を悪化させるのです。

睡眠の質を上げるためのポイント

まず生活リズムを整え、毎日できるだけ同じ時間に就寝し、起床する習慣をつけましょう。

また、心がリラックスできる時間を持つことも、肝の気の滞りを解消するのに役立ちます。趣味の時間を持つ、好きな音楽を聴く、アロマテラピーを取り入れる、軽く読書をする、あるいは静かに瞑想するなどの活動は、心と体の緊張を解き放ち、ストレスを軽減します。

不眠がちだったり、夢を多く見て熟睡感が乏しくなったりして、日中の集中力が続かないといった症状がある場合は、肝の「気」が乱れている可能性が高いため、こうしたリフレッシュ法は特に効果的です。心のゆとりを持つことで、感情の波が穏やかになり、春の陽気に調和した健やかな心と体を保つことができるでしょう。

スマホやパソコンの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌を抑制するため、就寝前には控えめにしましょう。

リラックスできる環境を整えることも不可欠です。寝室を暗くし、適温に保ち、静かな環境をつくるようにしましょう。ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、軽いストレッチや瞑想を行うなど、心と体を落ち着かせるルーティンを取り入れるのも効果的です。

十分な睡眠を確保することで、肝の血が養われ、自律神経が整い、春の不安定な時期でも心と体のバランスを良好に保つことができるでしょう。

【出典】『その、しんどさは「季節ブルー」』著：長沼睦雄