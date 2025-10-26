お笑いタレントの今田耕司（59）が25日放送のMCを務める日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。ゲストの人気俳優の姿を痛烈にツッコむ場面があった。

この日のゲストは俳優の杉野遥亮。初めて訪れたという米国で、サンフランシスコ、そしてシャスタ山を目指した。

20歳で自ら応募したオーディションでグランプリを獲得し、芸能界り。今年、節目の30歳を迎えた。20代最後の旅としてまず降り立ったのはサンフランシスコ。現地の公園での無邪気な姿に「意味わかんないことしないで。もうなんか凄い無邪気やね」と今田。オーガニック料理店で大はしゃぎの杉野にも「旅行ちゃうねん。ちゃんと語るんやろな、後で。ちゃんと。頼むで」とツッコんだ。

そして、先住民が崇め、守ってきた聖地。年を重ねるほど自然を欲するようになり、いつか訪れたいと思っていたシャスタ山へ。杉野は「シャスタ山に行くこと考えると、胸がドキドキするみたいな。変な感覚。ちょっと憧れ」と話した。

シャスタ山の雪解け水は、ミネラルウオーター、クリスタルガイザーの源泉としても知られ、公園では水を汲むことができる。杉野も実際に汲んで飲むも「味はわからない」とまさかのコメント。「けど、すごい気持ちいい、飲んでて。反応に困る」と笑った。

そんな杉野の姿に、今田は「源泉を飲んだんでしょ？味わからんってなんやねん」と痛烈。杉野は「いや、俺も大事だな、大事だなって思うと分かんなくなっちゃって」と苦笑。

今田は「違いは分かったでしょ？」と聞くと、「体がスッキリする感じ」と杉野。今田は「それしか飲まないからこそ、（現地の人にとっては）あの水は生きるための水やねんな」と話すと、杉野は「凄い憧れる生活をしてます」と話した。