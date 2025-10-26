梅茶漬け


今日もおつかれさま。へとへとの夜を救う【火曜日のおかかチーズおにぎり】／疲れた人に夜食を届ける出前店2（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

キャラクター相関図


■木曜日の梅茶漬け

料理は未経験だったけど


梅茶漬け


■梅茶漬け

材料（1人分）

ごはん…1杯

お茶漬けの素（梅）…1人分

梅干し…1個

緑茶…200ml

作り方

1. 梅干しは種を除く。

2. お茶碗にごはんを盛り、お茶漬けの素をかけて1をのせる。

3. 緑茶をかける。

・ごはんの「1杯」は、丼・カレー・オムライスなどは200gくらい、おにぎり・お茶漬けなどは150〜180gくらいで、食べる量に合わせて調節してください。

