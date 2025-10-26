³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤á¤ó¤³¤¤ ¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó²¹Àô ½ÂÃ«ËÜ´Û¡×¤Ë¤Æ¡¢¡È¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¡É¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥é¥Ã¥Ý¥Ã¥­¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¥é¥Ã¥Ý¥Ã¥­¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ£Á¹Æ¦ÈÄ¾ß¡¦¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥³¥êÌ£Á¹¡¦Ëãíå¤Î4¼ïÎà¤Î¥¿¥ì¤¬ÊÂ¤Ö¥½¡¼¥¹¥Ð¡¼¡£¿É¤µ¤ä´Å¤ß¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤­¤ë

Æé¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡È¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¡É¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥È¥Ã¥Ý¥®¤¬¤×¤«¤×¤«¤ÈÉâ¤«¤Ö¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¥é¥Ã¥Ý¥Ã¥­¡×


¢£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¤á¤ó¤³¤¤¤¯¤Þ¤Á¤ã¤óÆé¡×

¡ÖËÌ³¤Æ»¤á¤ó¤³¤¤ ¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó²¹Àô¡×¤Ï¡¢²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¤¯¤Þ¤Á¤ã¤óÆé¡Ø¤³¤°¤Þ²¹Àô¡Ù¤¬¿Íµ¤¤Î¤Ò¤È¤êÆéÀìÌçÅ¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤È¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ç¸Ç¤á¤¿½Ð½Á¤Î¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤¬¡È¤á¤ó¤³¤¤(¤«¤ï¤¤¤¤)¡É¤ÈSNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2021Ç¯¤Î½ÂÃ«½ÐÅ¹»þ¤Ë¤ÏºÆÀ¸²ó¿ô800Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£Í½Ìó¤Ï¾ï¤Ë1¥«·îÂÔ¤Á¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£

2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Ø°ÜÅ¾¤·¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÍèÅ¹µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë½ÂÃ«¤Î¿·Ì¾½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏÆé¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤½¤í¤¤¡¢¡Ö¸«¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡¦¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ­¤Î¹â¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¢£¿©Íß¤Î½©¤Ë¡Ø¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¥é¥Ã¥Ý¥Ã¥­¡ÙÅÐ¾ì

°ÜÅ¾1¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢½©¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡Ø¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¥é¥Ã¥Ý¥Ã¥­¡Ù¤À¡£´Ú¹ñ¤ÎÂÞÌÍ¤Ë¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¥È¥Ã¥Ý¥®¤òÆþ¤ì¤¿¡Ö¥é¥Ã¥Ý¥Ã¥­Æé¡×¤Ë¡¢Äù¤á¤ÎÇòÊÆ¤¬ÉÕ¤¯¡È¥È¥ê¥×¥ëÃº¿å²½Êª¡É»ÅÍÍ¡£

Æé¤ÎÌ£¤Ï¡¢Ì£Á¹Æ¦ÈÄ¾ß(¤ß¤½¤È¤¦¤Ð¤ó¤¸¤ã¤ó)¡¦¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥³¥êÌ£Á¹(¤ß¤½)¡¦Ëãíå(¤Þ¡¼¤é¡¼)¤Î4¼ïÎà¤Î¥¿¥ì¤ò¥Ð¥¤¥­¥ó¥°·Á¼°¤Î¥½¡¼¥¹¥Ð¡¼¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£¹¥¤­¤ÊÌ£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥È¥Ã¥Ý¥®¤ÏÄÉ²Ã¥ª¡¼¥À¡¼¤â¤Ç¤­¡¢ÊÌ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¡£ºá¿¼¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡£º£Ç¯¤Î½©¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ß¡Öºá¿¼¤¤¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Ò¤ÈÉÊ¤À¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ£Á¹Æ¦ÈÄ¾ß¡¦¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥³¥êÌ£Á¹¡¦Ëãíå¤Î4¼ïÎà¤Î¥¿¥ì¤¬ÊÂ¤Ö¥½¡¼¥¹¥Ð¡¼¡£¿É¤µ¤ä´Å¤ß¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤­¤ë


¢£¡Ø¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¥é¥Ã¥Ý¥Ã¥­¡Ù(1980±ß)

¡Ú¾¦ÉÊÆâÍÆ¡Û

¡¦ÌîºÚ¥»¥Ã¥È

¡¦ÂÞÌÍ(2¼ïÎà¤«¤éÁªÂò²Ä)

¡¦¥­¥à¥Á

¡¦¥Ê¥à¥ë

¡¦¤¯¤Þ¤Á¤ã¤óÀ¸¥È¥Ã¥Ý¥®(Âç1ÂÎ¡¦¾®2ÂÎ)

¡¦¤´ÈÓ

¡¦µí¹ü¥¹¡¼¥×

¡ÚÄÉ²Ã¥á¥Ë¥å¡¼¡Û

¡¦¤¯¤Þ¤Á¤ã¤óÀ¸¥È¥Ã¥Ý¥®Âç¡§100±ß

¡¦¤¯¤Þ¤Á¤ã¤óÀ¸¥È¥Ã¥Ý¥®¾®¡§70±ß

¡¦¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Á¡¼¥º¡§500±ß¡Á

¡Ú¥é¥Ã¥Ý¥Ã¥­¥¿¥ì¡Û

Ì£Á¹Æ¦ÈÄ¾ß¡¦¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥³¥êÌ£Á¹¡¦Ëãíå(4¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë)

¥é¡¼¥á¥ó¤äÌîºÚ¥»¥Ã¥È¡¢¥­¥à¥Á¡¢¥Ê¥à¥ë¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¹ë²Ú¤ÊÆé¥»¥Ã¥È


¢£¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Á¥²Æé¡×¤âÅÐ¾ìÍ½Äê

¤µ¤é¤Ë¡¢°ÜÅ¾1¼þÇ¯µ­Ç°¤È¤·¤Æ¡Ø¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¥Á¥²Æé¡Ù¤âÈ¯Çä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·îÂØ¤ï¤ê¤Ç¸ÂÄêÆé¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¥Á¥²Æé¤ÏÆÃ¤ËÍ×Ë¾¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡£ÄÌÈÎ¤Ç¤â¡Ö¥¹¥ó¥É¥¥¥ÖÉ÷Ì£¤Î¥í¥¼¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤â¿·¤¿¤Ë¥Á¥²Æé¤ò³«È¯¤·¤¿¡£

Åâ¿É»Ò¤Î¿É¤ß¤È¹á¤ê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ì¥â¥ó¡¦¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡¦Ëãíå¡¦¤æ¤º¤Ê¤É¹á¤êË­¤«¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡£¥é¥Ã¥Ý¥Ã¥­¥¿¥ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¡£È¯Çä¤Ï11·î½é½Ü¤òÍ½Äê¡£

¡Ø¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¥Á¥²Æé¡Ù(2980±ß¡Á)

Åâ¿É»Ò¤Î¿É¤ß¤¬¸ú¤¤¤¿¥Á¥²Æé¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¹á¤ê¤Ç¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ë


¿©¤Ù¤ëÁ°¤â¡¢¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤³¤Î½©¡¢½ÂÃ«¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£

¢¨µ­»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµ­Åù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£