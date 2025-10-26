BE:FIRSTのベストアルバム『BE:ST』収録の新曲「I Want You Back」が先行配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月26日に放送された日本テレビ系『シューイチ』に生出演したBE:FIRSTは、デビュー4周年を記念した『メンバー 推し曲メドレー』として「Boom Boom Back」「Secret Garden」「夢中」を番組内で披露。そしてベストアルバム『BE:ST』のリード曲で、10月27日に先行配信される新曲「I Want You Back」を初披露した。

■The Jackson 5の名曲にリスペクトをこめたこだわりに注目

初のベストアルバムのために制作された新曲は、The Jackson 5「I Want You Back」のカバーを、SKY-HIとSunnyがプロデュース。ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログ・コンソール”と称される伝説的機材 Neve 8068 を使用し、生バンドをレコーディング。その音源をサンプリングソースとして取り込み、HIP HOP的に再構築してトラックを完成させた。

オリジナルのサビを引用しながら、BE:FIRST的な解釈で新たに書き下ろした歌詞を加え、スキルフルな歌とラップで表現。The Jackson 5へのリスペクトに満ちた一曲となっている。

「I Want You Back」は10月27日より先行配信され、同日20時よりMVも公開される。楽曲の一部は新たに公開されたティザー映像もで聴くことが可能だ。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

