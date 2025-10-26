中国メディアの環球時報は20日、世界中の買い物客を引き付ける中国の強みについて分析した米トラベル・アンド・ツアー・ワールドの記事を紹介した。

記事はまず、「中国は近年、外国人買い物客にとってのホットスポットとなっている。競争力のある価格や多様な買い物の選択肢、利便性の向上で海外の旅行者を引き付けている」と伝えた。

記事によると、税金還付や多くの国に対するビザなし入国、拡大した製品ラインアップが、中国を世界中の買い物客にとってより魅力的な国にしている。中国が世界的なショッピングハブへと変貌を遂げた背景にはさまざまな要因がある。中でも税金還付政策の緩和により外国人観光客は還付を受けやすくなった。外国人観光客は多くの小売店で付加価値税（VAT）の還付を直接申請することができ、手続きも効率化された。中国のショッピングツーリズムの成長をけん引するもう一つの重要な要素が、ビザ政策の緩和だ。観光客は煩雑な書類手続きを必要とせずに、より容易に中国を訪れて買い物を楽しむことができる。

記事は、外国人買い物客に人気の商品について、「個人の好みによって大きく異なるが、民生用ドローンやスマートフォンなどのハイテク機器が上位を占めている。ファッションアイテムや地元ブランドのアイテムも需要が高い。高品質なシルク製品や中国ブランドの化粧品なども人気だ」と紹介した。

中国におけるショッピングツーリズムの未来については、「中国の観光市場は急発展すると予想されていて、オンライン旅行会社や航空会社が外国人観光客の流入を捉えようとしている。インバウンド旅行者数の増加は、免税店や民間航空などの業界に恩恵をもたらし、より一層の成長の機会をもたらすだろう」と伝えた。（翻訳・編集/柳川）