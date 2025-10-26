CANDY TUNE¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¶Ì²°2060¡óÌÀ¤«¤¹Î¢Â¦¡¡¥Ð¥º¤ê3¥«¾ò¤â
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖWienners¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤Î¶Ì²°2060¡ó¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬¡¢»ì¤È¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿FRUITS¡¡ZIPPER¤Î¿·¶Ê¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¡Ê15ÆüÈ¯Çä¡Ë¤¬21ÆüÈ¯É½¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¼ó°Ì¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¶Ì²°¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ç¤ÏºòÇ¯4·îÈ¯Çä¤ÎCANDY TUNE¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¶Ì²°¤Ë¤½¤ÎÈëÌ©¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ê¹â¸¶¡¡½ÓÂÀ¡Ë
¡¡¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ÎËµ¤é¡¢2012Ç¯¤«¤éºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ºÇ½é¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤ÏÅö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡Ö¥È¥¤¥º¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Ç¤ó¤ÑÁÈ¡¥£é£î£ã¤Î¡Ö¤Ç¤ó¤Ñ¤ì¡¼¤ÉJAPAN¡×¡£¤½¤³¤«¤é¤¢¤Î¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤æ¤ë¤á¤ë¥â¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¿ô½½ÁÈ¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£¤æ¤º¤ÎÊÔ¶Ê¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦ÆüÂ¼Í¦µª¤¬¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡¡¥Þ¥¸²ÎÁª¼ê¸¢¡×¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥Ò¥à»Ò¤ÎºîÉÊ¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âºòÇ¯4·îÈ¯Çä¤ÎCANDY¡¡TUNE¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¶Ê¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿TikTokÆ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï33²¯²ó¤òÆÍÇË¡£²Æ¤Ë¤ÏÆüÀ¶¿©ÉÊ¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶Ì²°¤ÎºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤Ê²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ìÏ¤¤ÎÎÉ¤¤Ã±¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢Ä°¤¯¤È»×¤ï¤ºÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÌÀ¤ë¤¤¶ÊÄ´¡£¶Ì²°¤ËÀ©ºî¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¯¤È¡È¥Ð¥º¤ê3¥«¾ò¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê1¡Ë²Î¤¦¿Í¤¬»È¤¦¸ÀÍÕ¤ò»ÈÍÑ¡Ê2¡Ë²Î»ì¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²»¡Ê3¡Ë²Î¤¦¿Í¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡Ö¹¥¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤³¤È¡½¡½¡£
¡¡¡ÖÇÜÇÜ¡Ä¡×¤Ï²¿ÅÙ¤â¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿¡£¿ÍÊÁ¤äÇØ·Ê¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÈà½÷¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿¡£¡Ö¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾Ð´é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÈà½÷¤¿¤Á¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¶Ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥¢¥¤¥É¥ë¼«¿È¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¤ò¡×¡£°¦¤È¿®Ç°¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¡þ¶Ì²°2060¡ó¡Ê¤¿¤Þ¤ä¤Ë¤»¤ó¤í¤¯¤¸¤å¤Ã¤Ñ¡¼¤»¤ó¤È¡Ë¡¡08Ç¯¤ËWienners¤ò·ëÀ®¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖWINNER¡ª¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ª¡×¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ50¼þÇ¯µÇ°ºî¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¼çÂê²Î