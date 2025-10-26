地域の住民がシニアにスマートフォンの使い方を教える教室が広がっている。

スマホで生活を便利にしてもらうだけでなく、共通の話題にしやすいスマホを通して住民同士が交流する機会を作り、つながっていくことも大きな目的だ。（編集委員 吉田尚大）

人とのつながり維持 脳へ刺激 アンチエイジング

「元の画面に戻るにはどうするの？」「このマークを押してみてください」

東京都三鷹市の地区公会堂で９月上旬、井の頭一丁目町会の「スマホ相談サロン」が開かれていた。毎週火曜日に開かれ、シニアがスマホの使い方を尋ねると、講師役の住民が教えてくれる。

サロンを主催するのは携帯電話会社ではなく、町会だ。２０２２年、町会長の竹上恭子さん（７１）がスマホの使い方がわからず困っているシニアのために、気軽に聞ける場所を作りたいと始めた。居場所を作って住民同士でつながり、災害時には助け合えるようにしたいという目的もあった。この日は講師役の住民６人とシニア８人が参加した。

ここで教わってＬＩＮＥができるようになった男性（８８）は、「いろいろな人と話すのはアンチエイジングになる。ＡＩ（人工知能）や衛星通信網など、最新の動きの話もできる」と笑顔を見せた。講師役で、現役時代は技術系の研究者だった男性（７６）は「スマホを使えなかった人が使えるようになると喜びを感じる。やりがいがあります」と話した。

シニアの居場所作りに詳しい東海大准教授、沢岡詩野さんは、「年齢を重ねても、スマホがあれば人とのつながりを維持できる。スマホの新しい機能やアプリを使おうと挑戦すると脳へのよい刺激にもなる」と、スマホ使用のメリットを挙げる。また、スマホ教室について「スマホの使い方という共通の話題があるので自然と会話が生まれ、世代間交流もできる。教えてもらう側、講師側、どちらの立場でも参加でき、今後増えるのではないか」と話している。

◇

自治体も、住民が講師役のスマホ教室を設置している。

東京都小金井市は市内の２か所で、６０歳以上の市民を対象に「スマホちょこっと相談室」を開いている。講師は、同市の「スマホサポーター養成講座」を受けた住民ら。シニアのデジタルディバイド（情報格差）対策と住民の交流、定期的に通える場所づくりが目的だ。

講師役が若者というスマホ教室もある。東京都町田市の地域包括支援センター「南第３高齢者支援センター」は２３年から毎月１回、高校生や大学生がシニアにスマホの使い方を教える「スマホセンター」を開いている。

９月中旬には、市内の都立成瀬高と小川高のボランティア部の生徒など５人と大学生４人が、シニア１１人に使い方を教えた。女子大生に動画共有アプリをインストールしてもらった男性が「動画が次々に流れてくるね。若い人がずっと見ているのもわかる」と見入るなど、世代を超えた交流の場にもなっている。

講師役の桜美林大４年、杉山昇さん（２１）は「ＬＩＮＥの使い方などを伝えた。誰かの役に立つのはうれしい」と話す。９０代の男性と仲良くなり、自宅を訪ねて一緒に英語の勉強をしたり、戦争の話を聞かせてもらったりと交流を深めたこともあるという。