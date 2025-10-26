ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÉ×¡¦±Ê»³±ÍÂÀ¤¬½ËÊ¡
¡¡²Î¼ê¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡Ê41¡Ë¤¬´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×¤Î±Ê»³±ÍÂÀ¡Ê42¡Ë¤â½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢É×¡¦±Ê»³±ÍÂÀ¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2010Ç¯¤Ë±Ê»³¤È·ëº§¤·¤¿ÌÚÂ¼¡£±Ê»³¤¬2024Ç¯10·î27Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢µ®½Å¤ÊÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï2010Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¡¢2013Ç¯¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤È½Ð¤«¤±¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¡Ö¥ê¥È¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¬¡¢¹õ¤¤ÌÓ»å¤Çºî¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡Ö¤Þ¤Ã¤¯¤í¤¯¤í¤¹¤±¡×¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢¾Ð´é¤Ç¥±¡¼¥¤ò¤â¤Ä¼Ì¿¿¤òÈäÏª
¡¡2025Ç¯10·î25Æü¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÍ§Ã£¤È²ÈÂ²¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤¬¡¢14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£¤¦¤½¤Ç¤¹¡£41ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂç¹¥¤¤Ê²Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢24Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¥±¡¼¥¤ò¤â¤Ä¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤·¤ÆÄ«¤«¤é¤ªÊÛÅöºî¤ê¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤·¤Æ¤ë»þ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¡×¡ÖÂçº¬¤Î¼ÑÊª¡×¡Ö¶Ì»Ò¾Æ¤¡×¡Ö¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Î¤ª¿»¤·¡×¤òÆþ¤ì¤¿¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÉ×¤Î±Ê»³¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¡Ê38¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ê49¡Ë¤é¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ½ËÊ¡¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤41ºÐ¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë