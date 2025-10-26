¡ÚÂîµå¡Û½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÆüËÜÀª3¿Í¤¬¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¡¡½à·è¾¡¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂvs¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤¬¼Â¸½¡ãWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥É¥ó¡ä
¡þÂîµå2025WTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥É¥ó(21Æü¡Á26Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹)
ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï¸½ÃÏ25Æü¤Ë3²óÀï¡¢½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì)¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê(Æ±11°Ì)¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê(Æ±14°Ì)¤ÎÆüËÜÁª¼ê3¿Í¤¬¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼3¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢3²óÀï¤ÇÊ¿ÌîÈþ±§Áª¼ê(Æ±35°Ì)¤È¤ÎÆüËÜÀªÂÐ·è¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¡£¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È1-2¤ÈÄÉ¤¦Å¸³«¤â¡¢Âè4¥²¡¼¥à¤Ï¤ï¤º¤«1ÅÀ¤·¤«Í¿¤¨¤Ê¤¤Âîµå¤Ç2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£ºÇ½ª¥²¡¼¥à¤Ï°ìÅÙ¤â¥ê¡¼¥É¤òµö¤µ¤ºÀè¤Ë11¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅþÃ£¤·¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¦çÉ¾®¶ÍÁª¼ê(Æ±84°Ì)¤Ë3-0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£Æñ¤Ê¤¯½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£µ¨WTT3¾¡¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜÁª¼ê¡£3²óÀï¤ÇÃæ¹ñ¤Îë©Í½³þÁª¼ê(Æ±37°Ì)¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ÇÇË¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÄ¹ºêÈþÍ®Áª¼ê(Æ±15°Ì)¤ò3ÂÐ2¤Ç·âÇË¡£2¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¤½¤Î¸å3¥²¡¼¥à¤ò¼è¤ê¡¢ÂçµÕÅ¾¤Ç¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤ÇÄ¥ËÜÁª¼ê·âÇË¤âÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿È¿ÂÐ¤Î»³¤Ç¤Ï¡¢ÁáÅÄÁª¼ê¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡£3²óÀï¤Ç¥â¥Ê¥³¤Î¥ä¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥·¥óÁª¼ê(Æ±·÷³°)¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤â¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥óÁª¼ê(Æ±46°Ì)¤Ë3-0¤Ç²÷¾¡¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´3»î¹ç¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¤ª¤µ¤á¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¼¡Àï¤Î½à·è¾¡¤Ç¤ÏÄ¾¶á2Àï¤ÇÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¤ÎÅ¢×ÞÀÅÁª¼ê(Æ±16°Ì)¤È·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²ñºÇ½ªÆü¤Î26Æü¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à·è¾¡¤È·è¾¡¤òÍ½Äê¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜÀª¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú25Æü·ë²Ì¡Û
¢¦3²óÀï
Ä¥ËÜÈþÏÂ 3-2 Ê¿ÌîÈþ±§
(7-11/11-5/9-11/11-1/11-5)
¶¶ËÜÈÁÇµ¹á 3-0 ë©Í½³þ(Ãæ¹ñ)
(13-11/11-6/11-6)
Ä¹ºêÈþÍ® 3-2 ÌÚ¸¶ÈþÍª
(9-11/10-12/11-8/11-4/12-10)
ÁáÅÄ¤Ò¤Ê 3-0 ¥ä¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥·¥ó(¥â¥Ê¥³)
(11-6/11-9/11-6)
¢¦½à¡¹·è¾¡
Ä¥ËÜÈþÏÂ 3-0 çÉ¾®¶Í(Ãæ¹ñ)
(11-2/11-5/11-8)
¶¶ËÜÈÁÇµ¹á 3-2 Ä¹ºêÈþÍ®
(3-11/5-11/11-5/11-6/11-8)
(11-6/11-8/11-5)