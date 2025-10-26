

AKB48時代は人懐っこい笑顔で人気者だった平嶋夏海（ひらじま・なつみ）が、10月27日（月）発売『週刊プレイボーイ45・46合併号』のグラビアに登場。時は流れて、まさかこんなに大人っぽくなるとは。あれ？ "なっちゃん"、今が一番いい女なんじゃ――。

■AKB48で培ったものが生きてるなって

――撮影はいかがでしたか？

平嶋 久しぶりの週プレさんで楽しかったですし、撮影場所が川の近くで、サウナもあったりして、プライベートでも来たいです。

――撮影に向けてやったことは？

平嶋 髪色とネイルを気にするくらいですね。昔、写真集を出したときに頑張って5kgくらい痩せたら、あんまり良くなくて......。スレンダー好きなら、そもそも私にオファー来ないよなと（笑）。

――平嶋さんといえば今やバイク女子として有名です。

平嶋 もともとバイク免許を取ったのはお父さんとツーリングに行きたいからで、ただの趣味だったんです。でも、チバテレビの『週刊バイクTV』に出演させていただいて、そこからお仕事が一気に増えました。

――最近はどんなお仕事を？

平嶋 直近の取材はバイクで車体を寝かして曲がって、フロントをフルブレーキしてもロックがかからないか体感しに行くっていう。

――ガチなやつじゃないですか！

平嶋 今は週末ほぼ全部仕事が入っていて、全国を飛び回ってます。バイクを知らない人に業界でどんな立ち位置なのって聞かれたら、「バイク界の前田敦子です」って答えています。

――センターじゃないですか！

平嶋 そうなりたいですね（笑）。10代のときは女優になりたかったんです。でも（大島）優子ちゃんやあっちゃん（前田敦子）がやってるところへ私が行っても厳しかったろうなと。バイクは好きなので、レースのことから新車とかタイヤとか勉強するのも苦じゃないです。

――イベントとかひとりで出てたりするけど、大丈夫なの？

平嶋 AKB48で培ってきたものが生かされてるなと。ライブとかで、みんなの着替えが終わらないから、MCで長く話してつなぐとか、たくさんやってきたので。

――緊張とかしない？

平嶋 『紅白歌合戦』で和田アキ子さんにご挨拶したときのほうが何百倍も緊張したので、全然大丈夫です（笑）。

――すごい！ 今やりたいことは？

平嶋 サウナもすごく好きなので、北海道へツーリングに行って、サウナに入りたい。一度お仕事でオファーがあったんですけど、スケジュールが合わずで。

――海外とかはどうなの？

平嶋 イタリアにドゥカティっていうバイクメーカーがあって、そこのお祭りに呼んでもらって走ったんですけど、めっちゃ気持ち良かったです。イタリアって女のコがショートパンツでバイクに乗っていたり、3000台で街中をパレードしたり、気軽な乗り物なんです。日本だとバイクを止める場所もなくて。

――仕事場にさっそうとバイクで現れたりしない？

平嶋 顔にヘルメットの痕がついたり、夏だと汗だくになったり。顔を出すお仕事なので、普段の移動ではあまり使えなくて......。

――なるほど。そういえば12月に日本武道館でやるAKB48の20周年コンサートに出ますね。

平嶋 ゆきりん（柏木由紀）やみいちゃん（峯岸みなみ）の卒コンに出てたし、声優のお仕事でライブをやったりしてるので、あまり緊張なく同窓会の気分ですね。同期が全員卒業しちゃったから、元AKB48としてステージに出るのはこれが最後かなって。

――周りはそろそろ結婚してるじゃないですか。

平嶋 メンバーの子供を見ると、かわいくていいなと。好きなタイプは怒らないで浮気しない人。なんだかんだみんな結局浮気したり、ケンカしてるじゃないですか。穏やかな生活を過ごしたいんです。

――バイクは乗ってほしい？

平嶋 全然乗ってなくていいです。すごく詳しい人ならいいけど、仕事に対して言われたくないじゃないですか。うちもお父さんはバイク好きだけど、お母さんはまったく知らなくて、それはそれで幸せそうだなって。私もそっちのほうがいいな。

