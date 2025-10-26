センスよく見せたい！→【AMERICAN HOLIC】店員さんの「パンツコーデ」が参考になる♡

パンツスタイルがうまく決まらない……。そんな悩みを持つ大人世代には、おしゃれなショップスタッフの着こなしが参考になるかも。今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のスタッフ@kanana110さんの秋のパンツコーデをご紹介。素材で季節感を取り入れたり、シルエットで今っぽさを意識したり、センスよく見えるポイントが盛りだくさんです。ぜひチェックしてみて。

シャギーニットが主役の大人カジュアルコーデ

毛足の長いシャギーニット素材のプルオーバーが主役の秋コーデ。スタッフの@kanana110さんは「肌触りが良く着心地◎」とコメントしており、快適に着られそうなところも魅力です。ボトムスはきれいめなホワイトデニムパンツを投入。ゆとりのあるストレートシルエットで、体形を拾わずすっきりした印象に。今季トレンドのブラウンの小物を合わせて、シックに仕上げています。

チェックシャツはオーバーサイズで抜け感を

カジュアルな印象が強いチェックシャツも、淡い落ち着いたトーンを選べばミドル世代らしい上品な雰囲気で着こなせます。身体のラインを拾わないオーバーサイズで、さり気なく抜け感を演出するのがおしゃれ見えのポイント。ボトムスは、フロントのギャザーがアクセントになるカーブシルエットパンツで旬度UP。リラクシーだけどきれいめに決まる、大人カジュアルコーデが完成。

きれいめシャツはイージーパンツでカジュアルダウン

1枚できちんとした印象を与えられるシャツは、今季も引き続き取り入れたいアイテム。ハリ感のあるブロード素材のシャツは、着こなし方のアレンジがしやすくコーデの幅がぐんと広がるのが魅力です。オーバーサイズで取り入れて抜き襟にしつつ、フロントの裾はラフにタックイン。ほんのりと光沢感のあるカーゴパンツを合わせて、上品さをキープしたきれいめカジュアルコーデに。

ロゴトップスもグラデーションコーデで大人らしく

ロゴがアクセントになるカジュアルなスウェットプルオーバーは、シックなカラーを選ぶことでぐんと大人らしい雰囲気に。ゆったりとしたサイズ感で、二の腕、おなか、腰まわりの体型カバーが期待できそう。パンツはセンタープレス加工で縦のラインが強調され、美脚な印象に。黒の小物で引き締めることで、より洗練されたスタイルに仕上がります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S