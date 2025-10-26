ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。リードしたウィル・スミス捕手も賛辞を送った。

初回にいきなり無死一、三塁の大ピンチを背負った山本。無失点で切り抜けると相手の強力打線を封じ込めた。

3回に1点を失ったものの、4回以降はパーフェクト。9回4安打1失点でポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げた。敵地ファンを黙らせる至高の105球だった。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xは、試合後に取材に応じるスミスの動画を公開。ここ2試合の山本について、「直近の2試合は楽しかった。彼は何でもできるからね。ストレートの制球が凄く正確だし、カーブやスプリットも持っている。今日はカットボールやツーシームも上手く投げていた。とにかく全てが上手くいって、相手を翻弄し続けていたよ」と絶賛していた。



（THE ANSWER編集部）