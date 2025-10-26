◆女子プロゴルフツアー 延田グループ・マスターズＧＣレディース 最終日（２６日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）

８打差の単独首位で出たメルセデセスランキングトップの佐久間朱莉（大東建託）が逃げ切り今季４勝目を挙げ、初の年間女王に前進した。６バーディー、１ボギーの６７で回り、通算２５アンダー。大会記録の１９アンダーを更新した。

初日からの首位を守り５月のブリヂストンレディスに続く４日間大会での完全優勝だった。同一年の４日間大会での複数回の完全Ｖはツアー史上初となった。

２位に１１打の大差をつけての優勝は、樋口久子（１９７３年、東海クラシック）、服部道子（９８年、伊藤園レディス）、不動裕理（２００４年、日本女子オープン）に並ぶ、日本人ツアー最多差記録。

第３ラウンド後には「２位と何打差だとうが、自分の一打に集中して、毎日４つ伸ばすという目標を今週は立てたので、そこに向かって最終日も少しでも伸ばしていきたい」と語っていた２２歳。

優勝賞金３６００万円を上積みし、今季の獲得賞金は１億９５００円を超えた。イ・ボミ（２０１５年）、山下美夢有（２２、２３年）、竹田麗央（２４年）に続く史上４人目の年間２億円突破にも近づいた。

佐久間は「長かった。周りを気にせず自分のゴルフに集中できた。年間女王になりたいという思いが今とても強いので、あと5試合で一つでも勝てたらうれしい」と語った。