◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース最終日（2025年10月26日 兵庫県 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）が6バーディー、1ボギーの67で回り、大会最少ストロークを更新し、ツアー歴代2位となる通算25アンダーで逃げ切り、初日からの首位を守り完全優勝を飾った。今季4勝目、ツアー4勝目。

8打リードでスタート。1番パー5で第3打がグリーン奥にこぼれるピンチが訪れたが、2メートルのパーパットを決めてしのぐと、2番で2メートル、3番は1・5につけて連続バーディーで2位に10打差をつけた。

さらに7番で5メートルのスライスラインを読み切り、10番では3メートルを決めた。13番のボギーで後退したが、14番パー3のチップイン、15番でもカラーからねじ込んで連続バーディーで巻き返した。

通算25アンダーは、昨年の大東建託いい部屋ネット・レディースで川崎春花がマークした28アンダーに次ぐツアー歴代2位の優勝スコア。11打差は96年伊藤園レディースののローラ・デービースの15打差に次ぐ歴代2位のストローク差優勝となる。

300ポイントを獲得し、メルセデスランク2位で今大会途中棄権した神谷そらに約540ポンイトの差をつけて初の年間女王にも前進した。

◇佐久間 朱莉（さくま・しゅり）2002年12月11日生まれ、埼玉県川越市出身の22歳。3歳でゴルフを始める。埼玉平成高卒。21年プロテスト合格。今年4月のKKT杯バンテリン・レディースでツアー初優勝。5月のブリヂストン・レディース、6月のアース・モンダミン・カップも制した。1メートル55。血液型AB。