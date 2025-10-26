◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース 最終日（2025年10月26日 兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

10位で出た阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）が、この日ベストの65と追い上げ2位でフィニッシュした。

「今日は上には追いつかないかもしれないけど、とりあえず自分のできるゴルフを精いっぱいして、なるべく伸ばしにいこうと思ってスタートしました。本当によくパットが入ってくれたと思います」

2番で5メートルのバーディーパットを決めてリズムをつかむと、8番パー5では3打目を1・5メートルに寄せて2つめのバーディーを奪った。

後半に入ると勢いが増し12番で3メートル、14番では2メートルのチャンスを沈めて、そこから3連続バーディー。最終18番も1メートルのバーディーパットを決めて締めくくった。

「ショットも全体的に良かったですし、昨日よりもパーオンも多かったので狙えることが多かったです」

今季の前半戦は波に乗れなかったが、8月のNEC軽井沢72で初めてベスト10内の8位に入り、続くニトリ・レディースでも4位と復調のきっかけをつかんだ。

「（前半戦は）調子とメンタルがうまくかみ合わない週が続いていたんですが、夏場からアップのしかたを変えたりして、NEC軽井沢72くらいから、だいぶ良いゴルフができるようになりました」

現在のところ、今季出場できる残り試合は樋口久子三菱電機レディース、大王製紙エリエールの3つ。「そこまでに自分のゴルフが最後までできたら良いなと思います。できれば（優勝も）。夏場からずっと狙っているところですし。ニトリが勝ちきれず凄く悔しかったので」と力強く言い切った。