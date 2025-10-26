◇イングランド2部第12節 コベントリー3―1ワトフォード（2025年10月25日 コベントリー）

イングランド2部コベントリーのMF坂元達裕が、フル出場したワトフォード戦で1得点1アシストと活躍した。

前半3分、右サイドからの左足クロスで味方のヘディング弾を演出すると、2―0の同42分には今季2点目をマーク。浮き球のボールを足元に収めると、鮮やかな切り返しから鋭く左足を振ってチーム3点目を仕留めた。相手の一発退場で前半のうちに数的優位に立ったチームは後半にPKで1点を返されたものの、3―1で勝利。リーグ戦6連勝で開幕から12試合無敗とし、首位を維持した。

地元メディアのコベントリーテレグラフは採点で坂元に上から2番目となる「8」の高スコアを付け、「開始早々から右サイドで脅威的なプレーを見せ、3分にはクロスをトーマス・アサンテに送り込み、得点につなげた。前半終了前には、ペナルティアーク手前付近から低い弾道のシュートを決め、シティの3点目を決めた」と評価した。

同メディアは元イングランド代表のランパード監督の試合後のコメントも紹介。「坂元のクロスはブランドン（トーマス・アサンテ）のゴールに大きく貢献した。ブランドンのポジショニングは我々が常に練習している部分であり、試合でそれを再現できたのは素晴らしい」と称えたと伝えた。