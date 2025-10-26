２６日の京都５Ｒ新馬戦で、人気ロックバンド「ＧＬＡＹ」のボーカル、ＴＥＲＵが命名したテルヒコウ（牡２歳、栗東・矢作）が、デビュー戦Ｖを飾った。レース後にＴＥＲＵは自身のＸで、「テルヒコウのデビュー戦初勝利！関係者の皆様、おめでとうございます！！テルヒコウ、かっこよかった〜〜〜！！」と、喜びの声を寄せた。

レースでは好発を決めると、積極的にハナを奪取。道中はじっくりと自分のリズムで運び、抜群の手応えで直線へ。脚色は衰えるどころかさらにすごみを増し、後続を２馬身半突き放した。

安どの表情を浮かべる矢作師は「言うことない内容でした。スローペースで恵まれた感じはあるけど、最後はこの馬場で３３秒７の脚を使っていましたし上等ですね。瞬発力があるのかどうか疑問を持っていたのでそれを確かめられました」と高評価。「初めてＴＥＲＵ君が名付けてくれた馬。名付け親みたいに大物になってほしいね」と笑顔でその勝利をかみしめた。

手綱を取った坂井も「想像以上でした。切れる脚があるイメージはなかったですが、実戦に行って良さがでました。ゲートセンスがいいですし競馬も上手でこれからも武器になるんじゃないかな」とパートナーをたたえた。

今後は適性を見極め、東スポ杯２歳Ｓ（１１月２４日・東京、芝１８００メートル）、または京都２歳Ｓ（１１月２９日・京都、芝２０００メートル）あたりを目指す予定だ。