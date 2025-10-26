フリーアナウンサーの岡副麻希さんが自身のインスタグラムを更新。近況を公開し、家族の日常風景や地元の様子を伝えています。



【写真を見る】【 岡副麻希 】 「雪化粧した富士山」1歳5か月の娘と親子ショットを公開 地元スーパーでの喜びも報告





岡副さんは「雪化粧した富士山」と題し、御殿場から見える富士山の美しい風景とともに家族の様子を共有しました。投稿では「ここ数日かけあしで季節がすすみましたね〜 ひさしぶりに晴れて気持ちよかった」とコメントし、晴れた日の気持ちよさを伝えています。







写真には1歳5か月の娘の姿も。公園の石畳や芝生を歩く様子が複数枚投稿されており、親子で富士山を望む景色を楽しんだ様子が伝わってきます。







また別の投稿では、地元のスーパーでのエピソードも紹介。ハロウィンシーズンに合わせて娘さんがお菓子をもらう様子や、岡副さん自身がスーパーの来店回数で賞状をもらった喜びも語っています。「この歳になってもらえるなんてね、嬉しかったなぁ」と素直な感想を述べ、「これからも足繁くかよいます」と地元愛も感じられる内容となっています。







さらに産後の髪質の変化についても触れており、「巻かずにこのくりんくりん」「産後さらにくりんくりん加速しました」と日常の些細な変化も親しみやすく伝えています。







岡副さんは「#女の子ママ」「#静岡東部」などのハッシュタグを使用しており、子育て中の日常をありのままに発信し続けています。







この投稿に、「綺麗な富士山近くで見れるの羨ましい」「娘ちゃんの走る姿めっちゃ可愛いです」「富士山に駆け上りそうな勢いだ〜！」「感謝状と、うまい棒！おめでとうございます！」「なんだか、自然と嬉しくなリますよね」などの声が寄せられています。







岡副さんは、2022年4月にレーシングドライバー蒲生尚弥さんとの結婚を報告。昨年5月、第1子となる女の子を出産したことを公表。現在は静岡県御殿場市で暮らしています。



【担当：芸能情報ステーション】