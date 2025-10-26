実家に帰省中のお姉ちゃんが外出して帰って来たら、ワンコは毎日会っているのに久しぶりに再会したかのように喜んで…？愛を感じる熱烈大歓迎が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で11万9000回再生を突破。「可愛い」「甘え上手」「癒されます」といった声が寄せられています。

お姉ちゃんが帰って来たら…

Instagramアカウント「keichiyan5935」に投稿されたのは、柴犬の「けい」ちゃんがお姉ちゃんのお出迎えをする様子です。お姉ちゃんは長期休みで実家に帰省中なので、毎日お家に帰って来ていたのですが、けいちゃんはお姉ちゃんが帰宅するたびに大喜びしていたそう。

この日も、お姉ちゃんが帰って来たことを察知すると、けいちゃんはお出迎えのために玄関近くの廊下で待機し始めたとか。上半身を伏せてお尻を上げ、「さあ、来い！全力でお出迎えしてやる！」とばかりに待ち構えている姿が健気で可愛いです。

ワンコが熱烈大歓迎！

お姉ちゃんがお家に入ってくると、けいちゃんは「きたー！」と喜びを爆発させて、しっぽを振りながらその場でくるりと一回転したそう。

そしてお尻だけ軽く上げて伏せたまま、ぴょこぴょことお姉ちゃんに近づいていったかと思うと、さっそく「おかえり！待ってたよ！ナデナデして～」とゴロ～ンと寝転がって甘え始めたとか。まるで数ヶ月ぶりに会えたかのような熱烈な歓迎ぶりに、お姉ちゃんへの深い愛情を感じます。

愛にあふれた光景にほっこり

お腹を撫でてあげた後でお姉ちゃんが手のひらを見せると、けいちゃんは後ろ足で立ち上がってハイタッチしてくれたそう。そして「まだまだ甘え足りない！」とばかりにお姉ちゃんの方へ寄ってきて、ピタっとくっついたとか。

お姉ちゃんはご要望に応えて、けいちゃんのお顔や頭をナデナデ…。けいちゃんはお姉ちゃんの足の間にお顔をすぽっと突っ込み、幸せそうにナデナデを堪能していたそうですよ。

この投稿には「お尻あげて構えている姿が可愛い」「幸せそうな歓びの舞！見てるだけでうるうるする」「お姉ちゃんのこと大好きなんだね」といったコメントが寄せられ、愛にあふれた光景は多くの人の心を温めてくれることとなりました。

けいちゃんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「keichiyan5935」をチェックしてくださいね。

