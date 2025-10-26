◆女子プロゴルフツアー 延田グループ・マスターズＧＣレディース 最終日（２６日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）

４４位で出た渋野日向子（サントリー）は２バーディー、２ボギー、１ダブルボギーで連日の７４とスコアを落とし、通算３オーバーでホールアウトした。

「ショットもそんなに良かったとは思えないけど、パットを打ちすぎ。けっこう疲れました。最後の３ホールだけ、ショットはボロボロだったけど、ポンポンポンと入ってくれた終わり方だった」と振り返った。

後半７番は５メートルを沈めてバーディー。最終９番はグリーン左バンカーからの第３打が、段下７メートルまで転がり落ちた。「なんでもええ、っと思って打ったらドンガラガッシャンって入りました」。パーをセーブし、ギャラリーの拍手を浴びた。

前半１１番で１０メートルから２メートル半オーバー、１３番でも２メートル近くオーバーするなど、苦戦しながらパーパットをしぶとく決めていった。ともに３パットを要し、１７番はボギー、３番はダブルボギーを喫した。「本当に入らない。入るところについているかというと、そうでもないかもしれないけど。本当に入らなかったし、惜しくもないし。もう頭を抱えちゃうぐらいボロボロなので」と言葉を絞り出した。

ショットでも悩みながらのプレーが続いている。１０番は最終日もティーショットを右ラフに入れた。「それを意識しながらスタートしようとしたけど、また右ラフ。ティーショットにも不安があるし、セカンドもいいショットを打ったところもあったけど、不安も残っているし。本当に考えることが多いので、非常に毎日疲れています」と肩を落とした。

次週が国内４連戦の最後になる。「本当にやるしかないので。考えることがたくさんあるし、毎年そうは言っているけど、なかなか結果につながらないので。いい気持ちで終われるように。日本では最後だと思うので、頑張りたいなと思います」と前を向いた。