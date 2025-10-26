屋内用のテントに愛犬と避難する訓練参加者＝１９日、南足柄市立岡本中学校

災害時にペットと飼い主が避難所で一緒に過ごす「同室避難」の導入を目指す動きが、県内の自治体に広がり始めた。避難者の多様なニーズに応える取り組みの一環だが、アレルギー対策や動物が苦手な人に対する配慮も欠かせないため、専用スペースの確保などが必要になる。南足柄市は今月、同室避難の訓練を初めて実施し、課題と可能性を探った。

「同室での避難を希望しますか」。愛犬を連れて避難してきた４０代の男性に、受け付け担当の職員が尋ねた。同室を望んだ男性は愛犬の名前などをカードに記入。食事の世話や排せつ物の処理、清掃やブラッシング、散歩などを行うよう説明を受けた上で、専用スペースに向かった。

１９日、市の指定避難所の一つ、市立岡本中学校（同市塚原）での防災訓練。体育館で自治会による住民向けの避難所訓練などが行われる中、隣接する柔剣道場で同室避難のペットと飼い主を受け入れた。

床面にブルーシートを敷き詰め、屋内用のテントを設置。その中に、段ボールベッドやペット用のケージ（かご）を配置し、安心して一緒に過ごせるようにした。狂犬病の予防接種の有無なども確認。臭いや鳴き声などの影響も懸念されることから、入室の際には「今後、飼い主の会を立ち上げて、ルールを決めてほしい」と呼びかけた。

愛犬と一緒に参加した市内の６０代女性は「これまで避難所に行ったことはなかったが、こうした環境が整えられているのであれば選択肢の一つになる」としつつ、「個々のスペースが少し狭い。換気が十分にできないと、犬にとってはストレスになるかもしれない」と指摘した。４０代の男性は「いつも室内犬と一緒に寝ているので、同じ空間で過ごせると避難しやすい」とうなずいていた。