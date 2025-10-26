なにわ男子・長尾謙杜「HUNTER×HUNTER」コスプレ披露「再現度高い」「かっこいい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/26】なにわ男子の公式Instagramが、10月25日に更新された。長尾謙杜がコスプレを披露し反響を呼んでいる。
【写真】長尾謙杜「再現度高い」絶賛集まるHUNTER×HUNTERコスプレ姿
長尾は「HUNTER×HUNTER」のキャラクター・クロロ＝ルシルフルのコスプレを披露。額にはクロロの特徴である、十字の刺青もしっかり描かれている。また「聞こえますか？オレ達から貴方への鎮魂歌です」と、クロロの名台詞も添えられている。
この投稿にファンからは「似合う」「かっこいい」「雰囲気出てる」「再現度高い」「待ってました」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆長尾謙杜「HUNTER×HUNTER」コスプレ披露
◆長尾謙杜のコスプレに反響
