久住小春、美背中際立つリゾートコーデでドバイ満喫「スタイル神」「美しすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/26】元モーニング娘。で女優の久住小春が10月25日、自身のInstagramを更新。ドバイの観光ショットを公開した。
【写真】33歳元モー娘。ドバイで素肌大胆披露
久住は「観光スポット色々」とコメントし、ドバイでのショットを複数枚投稿。「＃世界一でかい水槽」とハッシュタグを添え、水槽前でのショットなど様々な観光スポットでの写真を公開した。大胆に胸元と背中を見せたピンクのベアトップにロングパンツ姿やホルターネックのロングワンピース姿で美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「リゾートコーデ素敵」「スタイル神」「美しすぎる」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳元モー娘。ドバイで素肌大胆披露
◆久住小春、ドバイショット公開
久住は「観光スポット色々」とコメントし、ドバイでのショットを複数枚投稿。「＃世界一でかい水槽」とハッシュタグを添え、水槽前でのショットなど様々な観光スポットでの写真を公開した。大胆に胸元と背中を見せたピンクのベアトップにロングパンツ姿やホルターネックのロングワンピース姿で美しい素肌を見せている。
◆久住小春の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「リゾートコーデ素敵」「スタイル神」「美しすぎる」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】