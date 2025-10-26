【ビスキュイテリエ ブルトンヌ】心ときめくクリスマス限定焼き菓子＆ギフト特集

フランス・ブルターニュの伝統を受け継ぐ焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」から、今年も心躍るクリスマス限定スイーツが登場。ショコラとマロンの贅沢なシュトーレンや、見た目も可愛いノエルギフト、香り豊かなプティ・クグロフなど、ギフトにもぴったりなラインアップが揃います。店頭・オンラインで順次販売がスタートします♡

贅沢な味わい♡限定シュトーレン登場

［プレミアム］シュトーレン・オ・マロン・エ・ショコラ

クリスマスの主役といえばシュトーレン。今年は、和栗を贅沢に使った［プレミアム］シュトーレン・オ・マロン・エ・ショコラ（税込\3,456）が登場。

ショコラ生地にラム酒漬けレーズンやイチジク、ナッツをたっぷりと練り込み、芳醇な香りと深いコクが広がります。

シュトーレン・オ・ポム

シュトーレン・オ・ポム エピス

さらに、カルヴァドスに漬けた林檎を使った「シュトーレン・オ・ポム」（税込\2,592）や、7種のスパイス香る「シュトーレン・オ・ポム エピス」（税込\3,024）もラインアップ。

数量限定で、阪急うめだ本店やオンラインショップなどで販売されます。

見た目も可愛い♡ノエルギフト＆クグロフ

ノエルクッキー・ガトー アソルティ（7個入）/ノエル ギフト〈ボックス〉（8個入）

スパイス香る星形クッキーや、ジンジャーベイビーが入った「ノエルクッキー・ガトー アソルティ（7個入）」は税込\1,998。

甘酸っぱいフィナンシェ〈フランボワーズ〉も楽しめる限定セットです。

また、「ノエル ギフト〈ボックス〉（8個入）」税込\2,646は、人気のガレット・ブルトンヌやマドレーヌを詰め合わせた上品なギフト。

プティ・クグロフ ノエル

プティノエル〈缶〉

柊ピック付きの「プティ・クグロフ ノエル」（税込\1,890）や、スパイス香るクッキー缶「プティノエル〈缶〉」（税込\2,376）も登場し、クリスマス気分を盛り上げてくれます♪

ブルトンヌの焼き菓子で心温まる冬を

発酵バターやスパイスの香りに包まれながら味わう、ビスキュイテリエ ブルトンヌのクリスマス限定スイーツ。今年の冬は、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりな焼き菓子を選んでみませんか。

フランスのエスプリを感じるお菓子が、きっと心まで温めてくれるはずです。ひと口食べるたびに、幸せな時間が静かに広がっていきます♡