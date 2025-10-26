スミスが分析「相手打線のバランスを本当に崩していた」

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ドジャース・山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板。9回1失点8奪三振でポストシーズンで2試合連続の完投勝利を挙げた。リードしたウィル・スミス捕手も「僕らに必要な活躍だった。素晴らしい先発登板を僕らは求めていたんだ」と絶賛した。

9回を投げ切った山本だったが、初回からピンチを招いた。先頭のスプリンガーに左翼線二塁打を浴びると、2番のルークスにも左安打を許した。無死一、三塁のピンチを招き、3番のゲレーロJr.を空振り三振に仕留めた。4番のカークは一直、続くバーショは見逃し三振に仕留めて無失点で切り抜けた。

3回にも先頭出塁を許し、カークに同点犠飛を浴びた。ただ、以降は凡打の山を築いた。9回105球を投げて4安打1失点、8奪三振で完投勝利を挙げた。ポストシーズンでの2試合連続完投勝利は、2001年のカート・シリング以来メジャー24年ぶりの偉業だった。

スミスはこの日の試合前、「闘争心があって、初球からストライクを取り（カウントで）先行して有利に進め、えげつない球もある。打者にとっては本当に厄介な打席になるんだ」とコメントしていた。その言葉通りの活躍。試合後、「特別な活躍だったね。コースにうまく投げていたし、球速に緩急をつけて、相手打線のバランスを本当に崩していた」と納得していた。

チームはこれで1勝1敗。「ヨシはパフォーマンスを上げてくれたんだ」「（初回を）無失点で切り抜けられたのは、大きかったね。とにかくヨシがああいう投球をしてくれたから」と感謝した。（Full-Count編集部）