エースの力投で1勝1敗、本拠地の第3戦へ

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板し、9回1失点で完投勝利をマークした。試合終了直後には、マウンドで同僚が快投を称える贈り物を手渡していた。

序盤は毎回のように走者を背負い、3回には中犠飛で同点に追いつかれた。しかし尻上がりに調子を上げると、4回以降は走者を許さない完璧な投球を披露。チームは7回にスミスとマンシーの本塁打で勝ち越し、8回にも追加点を挙げた。山本は9回105球、8奪三振、4安打1失点の好投で、ドジャースは1勝1敗のタイに戻して第3戦からは本拠地で戦う。

9回2死、最後にバーショが打ち上げた三飛を処理したマンシーは、マウンドに歩み寄って山本にウイニングボールを見せ、ハイタッチとハグ。続いてフリーマンもハイタッチとハグで力投を称えた。

2試合連続でポストシーズン完投勝利は、2001年のカート・シリング以来の快記録。山本本人は「最後までいけると思いませんでした」と謙虚に振り返ったが、チームを勢いづけることになりそうなエースの投球だった。（Full-Count編集部）