◆SMBC日本シリーズ2025 第2戦 ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクは25日の初戦、阪神の足を絡めた攻撃で逆転負けを許した。第2戦以降は春先以降に取り組んできた「共同作業」に一層注力する必要がありそうだ。

1点リードの6回。先頭の近本光司に中前打を打たれると、すかさず初球から二盗を決められた。中野拓夢のバント安打などでチャンスを拡大され、この回に逆転を許した。小久保裕紀監督は「ワンチャンスは足を絡めながら。ああいう形で今年の阪神は戦ってきたんでしょう」と話した。結局、この試合は三つの盗塁を許した。

ソフトバンクは最下位に沈んでいた春先、盗塁阻止率が1割台前半と相手チームの盗塁を阻止することができず、失点につながっていた。盗塁阻止は投手のけん制やクイックモーション、捕手の正確で素早い送球の「共同作業」で完成する。春先以降はそれぞれが課題に向き合い、シーズンが終わる頃には盗塁阻止率は2割9分まで上昇した。

阪神は今季100盗塁とリーグトップ。積極的に次の塁を狙ってくる虎の足を封じてなんとか1勝1敗で甲子園に乗り込みたい。