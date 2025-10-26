¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤ë¡×30Ç¯Á°¡¢·ëº§¼°¤òTVÃæ·Ñ¡ª¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡õ½÷À¥¢¥Êà·ã¥ì¥¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥Ë¥ä¤±¤Á¤ã¤¦¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤òÊÒ¼ê¤ËËË¤òÀÖ¤é¤á¤¿¥ª¥Õ»Ñ¡ª
¡¡30Ç¯Á°¤Ë·ëº§ÈäÏª±ã¤ò¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÉ×ÉØ¤¬Â·¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¿¿ÃæËþ¤µ¤ó¡£Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ÇÄ¹Ç¯¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿ÌÁÍ§¤Î¸ÅÅÄÆØÌé¤µ¤ó¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæ°æÈþÊæ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡Ö¸ÅÅÄ¤´É×ºÊ¤È♡¡×¤ÈÄÖ¤ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤òÊÒ¼ê¤ËËË¤òÀÖ¤é¤á¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î3¿Í¤¬ÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È!¡×¡Ö¸ÅÅÄÉ×ºÊ¤È¤Î¼Ì¿¿¤«¤Ê¤ê¥ì¥¢¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤´É×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¤Î¤ª¼Ì¿¿¤¬¸«¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÈþÊæ¤µ¤ó¿ì¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¥Ë¥ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸ÅÅÄ¸æÉ×ºÊ¤Î´Ö¤Ë!?¿¿Ãæ¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¡¢¿¿¤óÃæ!!¡×¡Ö¶´¤Þ¤ìÊý¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿Ãæ°æ¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤È·ëº§¡£¤½¤Î¸åÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¿Íµ¤¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿2¿Í¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£