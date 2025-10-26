「この2人怪しいな」憶測呼んだショット

映画共演したKing & Prince郄橋海人(26)と女優の長澤まさみ(38)の裏側でのショットが公開され、反響が寄せられている。

着物を纏い、うなじのラインの美しさが際立つ長澤まさみの横顔や、郄橋海人と移動している際に後ろから激写した様子をXで披露したのは、映画「おーい、応為」で共演の永瀬正敏(59)。初日舞台あいさつの裏側を紹介した。

また別の日に開催された公開御礼舞台挨拶では「沢山の方々においでいただき感謝感激でした、、、！有難うございました」「壇上で残念ながら本日不参加だった海人くんへ向けて、3人とも『おーい、海人』と呼ばせてもらいました！」と郄橋不在の舞台挨拶の様子も明かした。 ネットでは「なんかこの2人怪しいな」「海ちゃんと何話してるだろう？？」「まさみちゃんのうなじ美しすぎます」「この角度の顔の輪郭は、本物の美人にしかありえない」「長澤まさみ『おーい、海人』言うとったな」「海人くんが皆様に可愛がられてるのが伝わる舞台挨拶」「長澤まさみ様達におーい海人って言われるの愛おしい…」とコメントがあがった。