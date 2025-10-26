◇ワールドシリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルージェイズ（2025年10月25日 トロント）

ドジャースの山本由伸投手（27）が25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発し、9回、105球を投げ4安打1失点、8奪三振で完投勝利を挙げた。ドジャースは1勝1敗のタイに戻した。第3戦はロサンゼルスに移動して27日（日本時間28日午前9時試合開始予定）に行われる。

記録がズラリと並んだ。WSの完投勝利は15年のクエト（ロイヤルズ）以来8年ぶりで2000年以降では6人目。ドジャースの投手では、88年のオレル・ハーシュハイザー以来、37年ぶりの完投勝利となった。また、同一年のポストシーズンで2試合連続完投は01年のカート・シリング（Dバックス）以来、24年ぶりの快挙だった。

昨年10月26日（日本時間27日）のワールドシリーズ第2戦で7回途中1失点で勝利投手となり、世界一に貢献した。今年も同じように第2戦でも流れを呼び込む熱投。日本投手でワールドシリーズで勝利したのは07年の松坂大輔（レッドソックス）と、山本由伸のみ。日本投手初のWSでの複数勝利となった。

ベンチでは、ノートにメモを取る山本に対し、マーク・プライアー投手コーチが横に座って綿密な打ち合わせも行う場面が毎イニング続いた。山本との打ち合わせについて「特別な話し合いはなかった。イニングごとに少し会話はしたけど、“調子はどう？”“うん、大丈夫”という簡単なやりとりだけ。6回あたりからはそんな感じだった。だから、特別に“行けるか？”みたいな会話はなかった」と語った。

レギュラーシーズンで30試合、173回2/3を投げ、ポストシーズンでは4試合で計28回2/3を投げている。プライアー投手コーチは「彼がこれほどのパフォーマンスを維持できているのは、まさに“自分の身体を大切に扱っている”からなんだ。彼は本当に時間をかけて自分の身体をケアし、準備を整えている。そのトレーニング方法は、おそらく他の選手たちとは少し違う。とにかく、彼は自分の身体をきちんと管理して、常にベストな状態に保とうとしている。去年は肩の問題があったけれど、今年は一度もペースを崩さず、シーズンを通してずっとフレッシュな状態を保っている。それは本当に彼自身の努力と、準備へのこだわりの結果だ。身体的な面でここまでやり続けるのは簡単なことじゃない。だって、もう34試合も先発しているんだ。それなのに、ここ最近がむしろシーズンで一番いい投球をしている。これは本当に見事だよ」と絶賛した。

「今はどの球種も感触が良く、全体の精度も非常に高いレベルにある。だからといって簡単になったわけではないけれど、状況に応じていろいろなことを試せる余裕ができている。シーズンを通して34試合も先発すれば、意識的にも無意識的にもたくさんのことを学ぶ。自分自身のことも、相手チームのこともね。相手チームがどういう“攻略プラン”を立ててくるか――待て、積極的に打て、など、いくつものパターンを見てきた。だから、今年は昨年には得られなかったような情報や経験をたくさん吸収している。それが今、彼の投球にすべて生かされているんだ」とした。