◇スポニチ主催女子テニス東レ・パンパシフィック・オープン最終日（2025年10月26日 東京・有明テニスの森公園）

シングルス決勝が行われ、第5シードで21年東京五輪金メダルのベリンダ・ベンチッチ（スイス）が第6シードのリンダ・ノスコバ（チェコ）を6―2、6―3のストレートで下し、大会初優勝、ツアー通算10勝目を挙げた。

第1セットは2―2の第5ゲームから4ゲームを連取したベンチッチは、第2セットは4―3の第8ゲームをブレークすると、第9ゲームもキープして完勝。優勝が決まった瞬間はラケットを投げ出して喜びを表現し、「東京五輪で金メダルを獲得したが、（コロナ下の開催で）観客がいなかった。今日は満員のお客さんがいて、とてもうれしい。（40回の記念大会で優勝し）誇りに思っている」と話した。

スイス出身のベンチッチは18歳だった15年の大会で準優勝。その後も着実にキャリアを積み重ねると、21年東京五輪ではシングルスで金メダル、ダブルスでも銀メダルを獲得。24年4月には第一子となる長女を出産し、同年10月末に実戦復帰。今年2月には出産後初のツアー優勝を飾っており、今回はそれ以来の母として2勝目となった。