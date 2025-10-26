¡ÚµþÅÔ5R¡¦¿·ÇÏÀï¡ÛTERUÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤êV¡¡ºä°æ¡Ö¥²¡¼¥È¥»¥ó¥¹¤È¶¥ÇÏ¤¬¾å¼ê¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖGLAY¡×¤ÎTERU¤¬Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¡Ê²´2¡áÌðºî¡¢Éã¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¤¬26Æü¡¢µþÅÔ5R¡Ê¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢½é¿ØV¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï½é¾¡Íø¡ª¡¡´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡Á¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆ²Ö¾ÞÅöÆü¤Î¿·ÇÏÀï¤ÏÎãÇ¯¡¢¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¦¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¤¬¡¢µ³¾è¤·¤¿ºä°æ¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤êV¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡£¡ÖÀÚ¤ì¤ëµÓ¤ò»È¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ê¨¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¼ÂÀï¤ÇÎÉ¤µ¤¬½Ð¤¿¡£¥²¡¼¥È¥»¥ó¥¹¤È¶¥ÇÏ¤¬¾å¼ê¤Çº£¸å¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡Íø¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£Ìðºî»Õ¤Ï¡Ö¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ç·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢¤³¤Î´Ë¤¤ÇÏ¾ì¤Ç¾å¤¬¤ê33ÉÃ7¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤âÈ¯´ø¤ÎÆâÍÆ¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÅì¥¹¥ÝÇÕ2ºÐS¡Ê11·î24Æü¡Ë¤«¡¢µþÅÔ2ºÐS¡Ê11·î29Æü¡Ë¤¬ÍÎÏ¡£¼¡¤Ï½Å¾Þ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£