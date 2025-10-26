大地真央、“具材たっぷり”新鮮野菜の手作りサラダを披露「盛り付けがおしゃれ」「ヘルシーで美味しそう」
俳優の大地真央（69）が25日、自身のインスタグラムを更新。具材がたっぷり入った手作りのサラダを披露した。
【写真】「盛り付けがおしゃれ」“具材たっぷり”手作りサラダを披露した大地真央 ※2、3枚目
「今日はあいにくの雨ですね」と書き出し、自撮りショットで「先ほど衣装合わせが終わりました〜！」と伝えた大地。
「お友達が軽井沢から新鮮野菜を送ってくれたので 今朝はケールのサラダを作ってみました」と種類豊富な野菜に目玉焼きが乗った手作りのサラダを披露した。大きめの器に盛られたサラダに「ケールあまり見えないけど… とっても美味しく出来ました」と満足そうな様子を見せている。
ハッシュタグでは絵文字たっぷりに「#ケール #トマト #オクラ #パクチー #柿 #ぶどう #目玉焼き #塩 #ブラックペッパー #オリーブオイル」と入れた食材や調味料を紹介した。
コメント欄には「ヘルシーで美味しそうです！」「盛り付けがおしゃれ」「栄養がたくさん 流石です」「目玉焼きの黄身の仕上がりがキレイ」など、称賛の声が寄せられている。
