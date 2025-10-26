歌手の近藤真彦さんが自身のインスタグラムで、愛犬のコスプレを披露しています。

【写真を見る】【 近藤真彦 】愛犬が「ハリーポッタールル」コスプレに「親バカごめん（笑）」 フォロワー共感「そんなマッチが…かわいい」

近藤さんは、すでにインスタグラムに何度も登場しているヨークシャーテリアの愛犬「ルル」の写真を投稿。ルルは、精緻に描かれた洋風の本棚の背景画の前に正座していて、白の襟を出した黒のマントを羽織っています。

さらに驚きは、細い縁の丸めがねまで掛けています。近藤さんは「親バカごめん（笑）」「ハリーポッタールルでした！」と明かしています。









この出来映えに近藤さんは「世界一かわいいヨークシャテリア（笑）」「ホントごめん（笑）」と、照れと喜びと恐縮が混ざったようなリアクション。フォロワーからは「これは親バカになって当然」「そんなマッチが…かわいい」「ルルちゃんへの愛情が伝わってきます」「メガネ掛けてる所もお利口さん」など、共感の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】