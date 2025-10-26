まるでケーキのような「キャベツミルフィーユ」


スーパーやコンビニ、専門店等で実際に販売している数多くのお弁当・お惣菜・サラダ・パン等の中から、食の専門家で構成された審査員が優れた商品を表彰する「お弁当・お惣菜大賞」（お惣菜アワード）をご存知ですか？

そのコンテストで5期連続入賞（うち最優秀賞1回、優秀賞1回）経験を誇るのが、青果店の2代目であるアキオさん。

「え、こんな組み合わせ!?」と驚いてしまうものや「これは絶対間違いないでしょ！」と想像がつくものまで、家庭でも無理なくおいしく作れる工夫を凝らしたアキオさんのレシピをご紹介します。

※本記事はアキオ著の書籍『食べたい！が加速する お惣菜アワード5期連続受賞シェフが教える感動の野菜レシピ』から一部抜粋・編集しました。

■まるでケーキのような キャベツミルフィーユ

キャベツは肝臓にやさしい野菜だそうで、僕は飲んだ翌日に作りたくなります。ヘルシーなのに濃厚でクリーミー。スープはたっぷりめなので、残ったスープにごはんとチーズを入れてリゾットなども楽しめます。

長く煮込むと味に深みが出ますが、15分ぐらい煮たあっさりした味わいも魅力。


材料（2〜3人分）

キャベツの葉……4枚

A 肉だね

鶏ひき肉……300g

豆腐（絹）……1/2丁（150g）　※水をきる

卵（Ｌ）……1/2個

玉ねぎ……1/2個（100g）　※みじん切り

にんにく……2片　※みじん切り

塩……小さじ1/2

B 豆乳だし（すべて混ぜておく）

豆乳……450ml

水……150ml

白だし……大さじ2と1/2

塩麴……大さじ1

白ねりごま（お好みで）……大さじ1

作り方

1　Aをよくこねて、3等分にする。

2　直径20cmの鍋にキャベツ1枚、1の1/3量を順に重ね、最後にキャベツをかぶせる。

※キャベツは最後の1枚がちぎれていなければOK。


※キャベツは最後の1枚がちぎれていなければOK。

3　Bを加え、落としぶたをして煮立ったら弱火にし、あくを取りながら25分煮る。

※豆乳だしを加えてから火にかけること。


※豆乳だしを加えてから火にかけること。

※豆乳は吹きこぼれしやすいので、弱火をキープ。


※豆乳は吹きこぼれしやすいので、弱火をキープ。

■レシピを参考にするときは

・調味料はメーカーによって塩分量が違うので、味つけの塩を少なめにするなどの調整をしてください。

・材料の分量は目安です。多少前後しても大丈夫です。

・特に記載のない場合、火加減は中火です。

・調理時間の分数は目安です。指定通りに加熱しても食材に火が通っていない場合は様子を見ながら加熱してください。

著＝アキオ／『食べたい！が加速する お惣菜アワード5期連続受賞シェフが教える感動の野菜レシピ』