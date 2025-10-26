38歳バーディーが待望のセリエA初ゴール! 数か月で感じた英サッカーとの違い「セリエAではより戦術的に…」
セリエAは25日に第8節を行い、クレモネーゼはアタランタと1-1で引き分けた。後半33分にFWジェイミー・バーディーが先制ゴール。今シーズンからセリエA挑戦の38歳が初得点を挙げた。
昨シーズンに13年在籍したレスター・シティを離れ、今シーズンからセリエAの舞台に上がったバーディー。開幕節でデビューを飾ると、その後は怪我で2試合欠場したが、直近2試合で再びピッチに立っていた。
そして今節も先発入りすると、後半33分に待望の初ゴール。味方の放ったシュートは相手GKにセーブされるが、こぼれ球の落下点にバーディーが待ち構える。右足シュートを冷静に決め切り、セリエA初ゴールで先制に成功。ゴール後はアクロバティックなバックフリップで宙を舞った。
終盤に1点を返されたクレモネーゼは1-1で痛み分けのドロー。1敗5分と6試合連続で未勝利が続く形となった。
伊『スカイスポーツ』は試合後のバーディーにインタビュー。38歳のベテランFWは「初ゴールを決められて本当にうれしい」と喜びを語る。「終盤にリードしていたのに勝ち点3を取れなかったのは残念だ。それでも、正しい方向への一歩」と力を込めた。
シーズン開幕から数か月が経ち、イングランドのサッカーとの違いを語る。
「セリエAではより戦術的にポゼッションを重視しているが、プレミアリーグでは試合全体が非常に激しく、テンポも速く、エンドトゥエンドで展開される。ここではボールを保持する時間が長いので、正しいポジションにいることを常に確認する必要がある」
新たな国でイタリア語習得にも意欲をのぞかせる。まだ挨拶や数字ほどしか理解していないというが、「来週からレッスンを受ける」と明かす。「子どもたちが学ぶように私も学ばないといけない。子どもたちが先に習得したら私をからかうだろうからね」と笑顔を見せた。
