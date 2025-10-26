米津玄師「1991」にのせて、映画『秒速5センチメートル』スペシャルムービー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

現在大ヒット中の映画『秒速5センチメートル』の本編映像を使用した、米津玄師が唄う主題歌「1991」のスペシャルムービーが公開された。

■米津玄師が新海誠の世界観をリスペクトしながら書き下ろした主題歌「1991」

『君の名は。』『天気の子』『すずめの戸締まり』など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠が、2007年に制作した劇場アニメーション『秒速5センチメートル』。主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を、幼少期、高校生、社会人の3つの時代で描いた本作が、奥山由之監督によって実写映画化され、現在大ヒット公開中だ。

その主題歌となる米津玄師の「1991」は、1991年に生まれた米津玄師が原作の世界観をリスペクトしながら、主人公に自らを重ねながら書き下ろしている。

そして主人公・遠野貴樹が、ヒロイン・篠原明里と出会った1991年の日々からはじまる 18年間の物語を映し出す本編映像と、「1991」のスペシャルコラボレーションが実現。初公開の本編カットを使用した１コーラスの スペシャルムービーが誕生した。

雪の降る夜、桜の木の前で振り向く貴樹の映像や、明里と過ごした1991年のまばゆい日常の記憶など、本編映像と主題歌の歌詞がリンクして本作のために書き下ろされた主題歌ならではの魅力がつまったスペシャルムービーになっている。

■【動画】米津玄師「1991」主題歌スペシャルムービー

(C)2025「秒速5センチメートル」製作委員会

■リリース情報

2025.10.13 ON SALE

米津玄師

DIGITAL SINGLE「1991」

■映画情報

『秒速5センチメートル』

現在全国映画館にて公開中

原作：新海誠

監督：奥山由之

主題歌：米津玄師「1991」

劇中歌：山崎まさよし「One more time, One more chance～劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaste～」

出演：松村北斗/高畑充希

