◇ワールドシリーズ第2戦 ドジャース 5―1 ブルージェイズ（2025年10月25日 トロント）

ドジャースの山本由伸投手（27）が25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発し、9回、105球を投げ4安打1失点、8奪三振で完投勝利を挙げた。WSの完投勝利は15年のジョニー・クエト（ロイヤルズ）以来8年ぶり。ドジャースの投手では、88年のオレル・ハーシュハイザー以来、37年ぶりの完投勝利となった。また、同一年のポストシーズンで2試合連続完投は01年のカート・シリング（Dバックス）以来、24年ぶりの快挙だった。

山本とバッテリーを組んだ捕手スミスも「特別だったね。全ての球種が機能していて、コントロールも良かった。スピードをうまく変えて相手を完全にほんろうしていた。チームとして誰かが素晴らしい先発をしてくれる必要があったけど、ヨシ（山本）が今日はその役を果たしてくれた」と絶賛。初回無死一、三塁のピンチでゲレロ以下相手クリーンアップに外野フライさえ許さずに乗り切り、「あれは本当に大きかった。無失点で切り抜けたことでチームに勢いがついた。精神的にも大きな転換点になった。ヨシはいつも通り自分の投球をしていた」と振り返った。

山本の投球内容については「特に低めのストレートの制球が抜群で、スプリットもさえていた。スライダーもいくつか投げていたけど、ストレートとスプリットのコンビネーションが特に良かった。打者にとっては厳しい打席ばかりだったと思う」と分析。山本がイニング間にiPadで映像を見ていたと指摘されると、「自分の投球に凄く意識的なんだ。ゲームの流れや、自分がどこをうまくできていて、どこを修正すべきかを常に把握しようとしている。そういう姿勢が彼の強さだと思う」と明かした。

スミスは打撃でも初回に先制適時打を放ち、7回には好投していた相手エースのガウスマンから左翼へ勝ち越し本塁打。ポストシーズン初の長打で右手負傷からの回復ぶりを示したが、「自分としてはやりすぎず、チームの得点につながるようにボールを動かすことを意識しているだけ。しっかりスイングできていたと思う」と控えめに語った。