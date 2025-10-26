34歳で余命宣告を受けたYouTuberのミミポポが25日、自身のアメブロを更新。抗がん剤の副作用だという脱毛の現状を明かした。

【映像】ミミポポ、入院中の様子や丸刈りにした姿

ミミポポは「【抗がん剤/副作用】脱毛再び！今の現状は…」というタイトルでブログを更新。「前にまた再び抗がん剤の副作用の脱毛が進んでるー！ってお話ししたけど…あれから毎日バッサバッサ抜けて今こんな感じ。もう髪は表面だけでめっちゃハゲがわかる！」と、最新ショットを公開した。

続けて「この抗がん剤治療始めて約2年半 坊主とか経験して知ったけど、またここまで髪の毛を伸ばすのは大変。やから少しでも髪の毛残っているならこのまま増やせるよう、坊主にはしないでいたいな〜と！」と自身の思いを吐露した。

一方で「再びウィッグ楽しもう熱も再来してて」と前向きな姿勢も見せ、「人毛ウィッグ」を紹介。「このウィッグめっちゃ軽くて!!!しかもめっちゃ自然。友達に『今までで1番自然！』と言われましたー！」と満足そうに報告した。

最後に「脱毛も2回目ってことで、最初だったら不安な部分もあったかもだけど、これも新たな私になるための変化なんだな〜。とこんな現状も楽しんでる今日この頃ですっ」と現在の心境も明かした。